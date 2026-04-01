SIDE Protech, l’eccellenza italiana nella tecnologia per l’industria alimentare, è partner di IDA Summit 2026

SIDE Protech progetta e realizza impianti completi e macchinari su misura per il trattamento e la trasformazione dei prodotti alimentari. Con tre aree di specializzazione – macchinari per la cottura di prodotti da forno, spirali di trattamento termico dei prodotti alimentari e linee per la produzione di pasta fresca – SIDE Protech è oggi un punto di riferimento per le aziende che cercano soluzioni affidabili, flessibili ed efficienti per automatizzare i propri processi produttivi.

Grazie a un’esperienza consolidata nel settore, un team tecnico altamente qualificato e una rete internazionale di clienti, SIDE Protech offre impianti personalizzati chiavi in mano, capaci di adattarsi a ogni esigenza produttiva, dimensione aziendale e standard qualitativo.

SIDE Protech significa innovazione, cura costruttiva e supporto costante in ogni fase: dalla progettazione alla messa in servizio, fino all’assistenza post-vendita.

Per la corretta cottura di prodotti da forno come biscotti, pane e dolci, SIDE Protech realizza con cura diversi modelli di forno completi di tutti i necessari accessori, così da offrire al cliente una vasta gamma di soluzioni da cui attingere. Il forno ciclotermico a riscaldamento indiretto, il forno a convenzione a getto d’aria forzata, il forno a gas diretto ed il forno Rotor per carrelli sono esempi di macchinari atti a coprire diverse esigenze per la cottura del prodotto. Con l’innovativo forno a tunnel modulare ogni singola richiesta può essere soddisfatta e adattata allo sviluppo progettuale, sempre motivato a migliorarne il funzionamento. SIDE Protech infatti progetta e sviluppa costantemente linee per prodotti da forno, abbinando ad una meccanica di precisione sia tecnologia che nuove intuizioni.

SIDE Protech inoltre si è specializzata nella fornitura di sistemi per la surgelazione, il raffreddamento, la lievitazione, l’essiccazione e la pastorizzazione di prodotti alimentari. I trasportatori a spirale SIDE Protech sono macchinari estremamente versatili adatti allo scopo, sia prima che dopo il confezionamento. Normalmente le spirali comprendono un dispositivo di trattamento termico e una cella coibentata, il tutto adattabile secondo le specifiche esigenze del cliente.

Pur realizzando da anni spirali con il classico sistema di traino a tamburo per attrito o di traino laterale a colonna (metodologie piuttosto diffuse e consolidate), SIDE Protech ha deciso già da tempo di andare oltre collaborando con INTRALOX, il leader mondiale dei nastri trasportatori modulari, per assicurare ai clienti la fornitura di soluzioni di qualità superiore. Infatti SIDE Protech è tra le poche ditte costruttrici che possono utilizzare il sistema brevettato DirectDrive della INTRALOX il quale permette alcuni interessanti vantaggi, come la grande stabilità del prodotto.

Inoltre di recente c’è stata anche un’evoluzione di questo sistema: SIDE Protech ha sviluppato un modello di spirale in grado di utilizzare efficacemente l’innovativo nastro DirectDrive Stacker, il nastro autoportante della INTRALOX. Con questa soluzione le macchine diventano più compatte grazie ad una struttura di sostegno semplificata consentendo, a parità di spazio disponibile, produzioni molto maggiori rispetto alle spirali tradizionali. Il nastro DirectDrive Stacker inoltre è studiato in maniera da non impedire all’aria di trattamento di circolare e di investire il prodotto anche lateralmente.

SIDE Protech si muove da molti anni anche nell’ambito della pasta fresca. L'azienda conta su elementi di grande esperienza, sia riguardo la progettazione che in merito alla realizzazione degli impianti di produzione, ciò ha permesso di acquisire una vasta conoscenza delle problematiche tipiche di questo settore e delle conseguenti soluzioni più efficaci.

Le tipologie di macchinari prodotti sono molteplici e si rivolgono a tutte le richieste di mercato derivanti dall’industria alimentare, soddisfacendo tutte le tipologie di clientela, dal piccolo artigiano alla grande industria manifatturiera. La gamma costruttiva comprende impastatrici continue, navette di distribuzione dell’impasto, estrusori, pastorizzatori, cuocitori ad immersione, essiccatoi, raffreddatori e molti altri macchinari di produzione e trattamento. Tra le realizzazioni più interessanti possiamo nominare la macchina combinata compatta per la pastorizzazione e la pre-essiccazione di pasta alimentare, la quale riduce lo spazio occupato nello stabilimento ed è particolarmente efficace nel trattamento del prodotto.

Tutti i macchinari sono progettati in modo da tenere in grande considerazione la semplicità di pulizia e sanificazione, oltre che curare adeguatamente l’aspetto del risparmio energetico. Inoltre, grazie alla propria versatilità, SIDE Protech può realizzare anche prototipi speciali per le esigenze più particolari di ogni singolo cliente.

Informazioni e contatti

Contattaci oggi per esplorare le modalità di partecipazione, i pacchetti di sponsorizzazione e le opportunità di partnership: segui il link https://rebrand.ly/twohx8n oppure vai su whatsapp seguendo questo link https://rebrand.ly/cik6cvq

Sito web: www.ida-events.org

Per informazioni scrivi a: info@idainternational.org

Registrati ora a questo link https://rebrand.ly/tu4v87w

Seguici sulle pagine social dell’evento

FB: Evento IDA International

IG: idasummit2026