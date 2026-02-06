Un'azienda vercellese premiata al "Mario Preve" della Riso Gallo

Casale Monferrato, 4 febbraio 2026 - Riso Gallo, tra le più grandi riserie d'Europa e tra le più antiche industrie risiere italiane, ha incontrato la comunità agricola in occasione della terza edizione dell’evento Il Riso che Sostiene, un momento di confronto per riflettere sulle trasformazioni in atto nel settore, in un contesto segnato da crescente pressione climatica, volatilità dei costi produttivi e nuove sfide normative e che vede l’innovazione e l’implementazione di pratiche sostenibili come strumenti concreti per garantire un futuro duraturo e redditivo alle aziende agricole.

L’incontro, ospitato presso il Teatro Municipale di Casale Monferrato, è stato anche l’occasione per la cerimonia di consegna del Premio Mario Preve per un’Agricoltura Sostenibile, giunto alla sua terza edizione, durante la quale sono state premiate le aziende aderenti alla comunità della Carta del Riso che si sono distinte maggiormente in questo ambito e rappresentano delle best practice per il settore.

Il territorio vercellese è stato protagonista dell’edizione 2026 del Premio grazie alla Padus, cascina Ronchi, Tricerro; di Alessandra Mondardini, alla quale è stato conferito il Premio Innovazione per l’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate applicate alla risicoltura, a supporto di una gestione sempre più efficiente e sostenibile delle attività agricole.

Il Premio Mario Preve nasce per valorizzare le aziende agricole che rappresentano esempi virtuosi di sostenibilità applicata alla risicoltura, capaci di coniugare responsabilità ambientale, gestione efficiente e visione di lungo periodo, diventando un punto di riferimento per l’intero comparto.

I riconoscimenti si inseriscono all’interno del progetto Il Riso che Sostiene, con cui Riso Gallo promuove da oltre dieci anni un percorso strutturato di sostenibilità lungo la filiera risicola. Attraverso la Carta del Riso, l’azienda coinvolge una comunità sempre più ampia di risicoltori lombardi e piemontesi, accompagnandoli nell’adozione di pratiche agronomiche responsabili, nella tutela della biodiversità e in un approccio sempre più attento anche alla sostenibilità economica e gestionale delle aziende agricole.

«Crediamo che la sostenibilità, per essere davvero efficace, debba essere anche economicamente sostenibile» ha dichiarato Riccardo Preve, Consigliere Delegato di Riso Gallo. «Come azienda è nostro dovere dare valore al percorso delle aziende agricole che scelgono di investire in pratiche sostenibili e favorire la condivisione di esperienze all’interno della filiera. Siamo fortemente impegnati in questo ambito su diverse direttrici e la formazione e il supporto continuativo alle aziende attraverso i nostri agronomi è una di esse».

Accanto a Riso Gallo, hanno preso parte all’iniziativa partner di rilievo come Credem, Water & Life Lab, SATA, Syngenta, BASF, xFarm Technologies e Deutz Fahr, contribuendo a un confronto articolato tra visione strategica, strumenti operativi e innovazione di filiera.