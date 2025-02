Aggredisce i poliziotti con un martello: caos all'autogrill di Viverone

Due persone - un agente della Polizia stradale e un 26enne francese sospettato di aver rubato due vetture - sono rimaste ferite nell'area di servizio di Viverone Sud, sulla bretella Ivrea Santhià in direzione Vercelli. A innescare la vicenda, che si è conclusa con l'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco, i furto di un'auto in un cantiere limitrofo all'autostrada. A mettere a segno il colpo, fuggendo poi lungo l'autostrada, il 26enne francese che tuttavia, dopo pochi chilometri, ha avuto un incidente.

Rimorchiato fino all'area di servizio, l'uomo ha poi tentato di rubare una seconda vettura, a bordo della quale si trovava una famiglia, minacciando gli occupanti con un martello.

Richiamati dalla scena, due agenti della Polstrada che si trovavano in zona sono intervenuti: vedendo le divise, il ladro si è gettato contro i due poliziotti. Uno dei due, per difendersi, hanno esploso alcuni colpi di pistola: un proiettile ha ferito l'aggressore, l'altro, dopo un rimbalzo, ha colpito il collega. I due feriti con colpi d'arma da fuoco sono stati portati al Cto in elisoccorso: il poliziotto è sotto osservazione anche per il trauma cranico patito nell'aggressione con il martello.