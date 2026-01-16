Auto precipita vicino ai binari, treni fermi a Sandigliano FOTO

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale autonomo, avvenuto vicino al sovrapassaggio di via Cesare Battisti, nel comune di Sandigliano.

Dalle prime ricostruzioni, l'auto sarebbe finita già da una riva e, rotolando, avrebbe terminato la sua corsa vicino ai binari. All'arrivo dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco non era più presente nessuno a bordo del veicolo.

Il fatto è accaduto intorno alle 15 di oggi, 16 gennaio. A causa dell'incidente la circolazione dei treni è stata interrotta e i passeggeri a bordo, provenienti da Biella e Santhià, stanno ora scendendo dai mezzi per salire a bordo dei bus messi a disposizione dal personale di Ferrovie dello Stato.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Sandigliano, assieme al sindaco Mauro Masiero e ai militari dell'Arma, impegnati nella raccolta dei rilievi che chiariranno i contorni della vicenda.



