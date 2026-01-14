Persona investita sulla ferrovia Torino - Milano

Circolazione ferroviaria sospesa, dalle 18,30 circa, sulla linea tra Magenta e Trecate, sulla linea ordinaria Milano - Torino, per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito del ritrovamento di una persona deceduta. I treni possono dunque registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni: gli aggiornamenti in tempo reale vengono forniti dal sito di Trenitalia.

Secondo le prime informazioni, una persona in fase di identificazione, probabilmente un uomo, è deceduto dopo essere stato invetisto dal treno circa 500 metri dopo la stazione di Trecate. Il mezzo viaggiava in direzione Milano. Sul posto sono al lavoro il personale sanitario e l'autorità giudiziaria. Al momento non è noto se all'origine del decesso via sia un incidente o un atto volontario.