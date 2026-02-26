Casale: atti persecutori verso l'ex fidanzatina. Arrestato un 17enne

Ad appena 17 anni finisce in arresto con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzatina di 15 anni. Una vicenda dai contorni decisamente preoccupanti, considerata la giovanissima età dei protagonisti, quella avvenuta a Casale e che ha visto i Carabinieri intervenire con un arresto in flagranza differita al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Torino.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane non avrebbe accettato l’interruzione della relazione sentimentale, dando inizio a una serie di condotte moleste e minatorie: ripetute minacce, anche di morte, che hanno ingenerato nella vittima un perdurante stato d’ansia e un fondato timore per la propria incolumità. In un episodio, la ragazza sarebbe anche stata colpita, riportandoo lesioni che hanno richiesto le cure dei sanitari. A quel punto la decisione è stata di denunciare: le indagini, avviate nei tempi rapidissimi previsti dal Codice Rosso, hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere elementi probatori utili per procedere all’arresto in differita del minore, una procedura prevista dalla normativa per contrastare con tempestività i fenomeni di violenza e stalking.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, il ragazzo è stato trasferito presso un centro di prima accoglienza. Il procedimento penale proseguirà nelle sedi opportune per l’accertamento definitivo delle responsabilità.