Macugnaga, incidente alla funivia del Monte Moro, tre feriti (in aggiornamento)

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, sulla funivia di Macugnaga. Tre persone sono rimaste ferite. La cabina della funivia, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe arrivata troppo velocemente alla stazione a monte del Moro causando tre feriti. Due, tra cui una bambina, si trovavano a bordo della cabina, mentre il terzo è un "vetturino" , rimasto coinvolto nello schianto mentre scendeva da un'altra cabina vuota.

L’allerta è stata lanciata alle 11,25 e le persone ferite e sono state evacuate dall’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione, 94 turisti e 5 lavoratori sono rimasti bloccati nella zona del Passo Moro. Le piste da sci sono state chiuse e il servizio di risalita è stato interrotto. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati nelle attività di assistenza ed evacuazione.

Vigili del fuoco e Guardia di Finanza, con i rispettivi elicotteri sono impeganti per evacuare le persone che si trovano al Moro, illese ma che non possono utilizzare la funivia, per il momento fuori servizio. I primi soccorsi, in attesa dell'elicottero, sono stati prestati da un medico e da un infermiere che si trovavano casualmente sul posto.

Intanto l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo, e l'assessore alla Protezione Civile, Marco Gabusi, esprimono profonda vicinanza alle persone coinvolte nell’incidente. Gallo è in contatto diretto con i gestori della funivia e con le autorità competenti per seguire costantemente l’evolversi delle operazioni. «La Regione segue con grande attenzione l’evolversi della situazione a Macugnaga. Sono vicino a tutte le persone coinvolte e alle loro famiglie. Ho già attivato il massimo raccordo informativo con i gestori dell’impianto e con i soccorritori, per garantire che ogni misura di assistenza e sicurezza possa essere assicurata nel modo più rapido ed efficace possibile».

L'assessore Gabusi: «Fin dai primi minuti successivi all’incidente alla funivia di Macugnaga, il sistema regionale di Protezione civile si è attivato in stretto coordinamento con i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, le forze dell’ordine e il personale sanitario. La priorità è stata garantire la sicurezza delle persone coinvolte, prestare soccorso ai feriti e assistere tutti coloro che sono rimasti bloccati, operando in un contesto complesso e in condizioni ambientali difficili. Ringrazio tutti gli operatori e i volontari della Protezione civile per la professionalità e la tempestività dimostrate, che hanno permesso di gestire l’emergenza in modo efficace, assicurando supporto e assistenza alla popolazione».



