Malore in casa, i soccorritori si calano dal tetto

Hanno dovuto calarsi dal tetto per raggiungere l'appartamento di un uomo che aveva accusato un malore ed era bloccato in casa. Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 16,30 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta utilizzando tecniche di soccorso speleo alpino fluviale a Borgosesia, in via fratelli Antongini.

La squadra si è calata dal tetto del condomino mendiante tecniche per raggiungere l’appartamento del malcapitato, non potendo utilizzare la porta principale, blindata e chiusa a più mandate.

Una volta entrata nell’abitazione la squadra ha provveduto a prestare i primi soccorsi, collaborando con il personale medico del 118.