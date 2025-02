Rosso, condanna annullata: da rifare il processo d'Appello

E' da rifare il processo d'Appello all'ex sottosegretario Roberto Rosso. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a 4 anni e 4 mesi nei confronti del politico vercellese, arrestato a dicembre 2019, mentre era assessore regionale della giunta Cirio, in quota Fratelli d'Italia, e finito a processo con l'accusa di voto di scambio politico mafioso.

Un colpo di scena all'interno di un procedimento penale che, sia in primo che in secondo grado, si era concluso con la condanna dell'esponente politico. Nell'ambito di una basta inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Piemonte, Rosso era accusato, insieme a due presunti faccendieri che rispondono dello stesso reato in concorso, di voto di scambio politico mafioso in relazione alle elezioni regionali del 2019: secondo le accuse avrebbe concordato e parzialmente pagato per ottenere un pacchetto di voti di preferenza alle elezioni 2019 quando era candidato in uno dei collegi di Torino.

Rosso ha sempre sostenuto di non essere a conoscenza dei rapporti che i suoi interlocutori avrebbero avuto con la criminalità organizzata.