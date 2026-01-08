Cani, gatti, fauna selvatica: un anno intenso per l'Ambulanza Veterinaria

Si è chiuso il 31 dicembre il primo anno della convenzione triennale stipulata tra il Comune di Borgosesia e “Ambulanze Veterinarie Italia onlus”, a cui è stato affidato il servizio di “cattura, contenimento e trasporto in canile sanitario dei cani vaganti”. Il bilancio è più che positivo: «Dopo tanti anni di positiva e soddisfacente collaborazione con 4 Zampe nel Cuore – commenta l’assessore alla Tutela Animali, nonché vicesindaco, Eleonora Guida – abbiamo avviato un nuovo percorso con AVI e devo dire che l’efficienza del servizio offerto è eccellente: molti i servizi effettuati, sempre con grande tempismo e attenzione al benessere degli animali soccorsi».

Gli interventi di AVI nel corso del 2025 hanno riguardato diverse tipologie di animali, sia di proprietà che selvatici: «Nel caso di cani vaganti, AVI è intervenuta con successo in almeno una decina di occasioni – spiega Guida – restituendo gli animali ai legittimi proprietari, dopo aver effettuato i controlli previsti in questi casi: eventuali maltrattamenti, precedenti episodi di fuga, stato di salute dell’animale. In diverse occasioni – aggiunge – ci sono stati interventi da privati impossibilitati a muoversi, i cui cani sono stati trasportati gratuitamente, come previsto dalla convenzione che abbiamo sottoscritto con l’Associazione e che prevede l’intervento gratuito, a favore di tutti i cittadini di Borgosesia, per il trasporto d’urgenza dell’animale con gravi problemi di salute».

“Ambulanze Veterinarie” ha soccorso anche numerosi gatti: alcuni sono stati recuperati feriti e restituiti ai proprietari, una trentina sono stati sterilizzati, di altri è stata favorita l’adozione. Si sono verificati anche interventi per il recupero e lo smaltimento di animali selvatici morti a seguito di collisioni con automezzi.

In questi primi giorni del 2026 si sono già contati diversi interventi di AVI: 2 cani sono stati salvati il I gennaio, mentre vagavano terrorizzati per i botti. A loro si aggiunge il salvataggio di un felino ferito e il recupero di un selvatico investito.

«Il Comune di Borgosesia si distingue a livello nazionale per una particolare attenzione alla tutela e al benessere degli animali – conclude Eleonora Guida – da anni ci adoperiamo per fare in modo che su tutto il nostro territorio gli animali possano avere un trattamento rispettoso e protettivo. Un modo di operare che si manifesta attraverso la convenzione con AVI, la gestione corretta delle colonie feline, la promozione delle adozioni e la generale sensibilità a qualsiasi problematica inerente il mondo animale».