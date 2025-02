Cavalcaferrovia, piazza Municipio e viale Garibaldi: le date di chiusura dei cantieri

Viaggiano verso la riapertura tre grandi cantieri che, da mesi, interessano la città. Dal 14 febbraio tornerà percorribile il cavalcaferrovia Tournon; il 31 marzo si concluderanno le opere di riqualificazione in piazza Municipio, e il 30 aprile terminerà il secondo lotto di viale Garibaldi dove, nel frattempo, sono anche iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi sul tratto che collega da piazza Roma a piazza Paietta.

«In piazza del Municipio - ha detto - l'impresa sta sostituendo l'asfalto con nuove pavimentazioni in pietra ed elementi naturali. Le ditte stanno proseguendo anche con la costruzione di aiuole, la messa a dimora di alberi e la costruzione della fontana, davanti al porticato del palazzo comunale». Un cantiere che ha anche riservato qualche scoperta interessante sul passato della città: dal terreno sta emergendo un antico muro mattoni.

Il sindaco Roberto Scheda ha scelto la conviviale del Rotary per annunciare queste importanti novità, attese dai cittadini, tracciando anche un quadro degli interventi in corso.

Sul capitolo viale Garibaldi, oltre a comunicare la data della conclusione del cantiere di riqualificazione del tratto tra via Marsala e piazza Roma, il sindaco si è soffermato sui «costi di manutenzione, ribadendo le preoccupazioni già espresse in più occasioni sui costi di manutenzione. «Abbiamo diversi preventivi - ha detto - ora oggetto di attente valutazioni». Entro il 30 aprile, comunque, i vercellesi potranno riavere per intero la passeggiata più frequentata della città, con la speranza che la primavera riporti sul viale i colori e la vegetazione promessa nel piano di riqualificazione dell'area.