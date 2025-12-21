Trovato senza vita nel canale Cavour Davide Cipullo, il 16enne scomparso venerdì notte

Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni scomparso nella notte tra venerdì e sabato dopo una cena con amici a Novara. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, domenica, nel canale Cavour, nella frazione di Agognate, a ovest della città, non lontano dall’area del polo logistico Amazon.

A individuare il corpo sono stati i vigili del fuoco, impegnati fin da subito nelle operazioni di ricerca insieme ai carabinieri e ai volontari. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori, che ora stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, le cause e le circostanze della morte restano sconosciute.

Dario, studente del secondo anno dell’istituto Fauser e atleta della squadra Under 18 del Gattico Rugby, aveva partecipato venerdì sera a una cena tra amici in un’abitazione di corso della Vittoria. Intorno all’una di notte era stato accompagnato in auto, dal padre di una sua amica, nei pressi del supermercato Conad di via Biandrate, punto dal quale avrebbe dovuto proseguire a piedi verso casa, nel quartiere Santa Rita. Ma lì non è mai arrivato.

La scomparsa è stata notata nelle prime ore del mattino successivo dai genitori, preoccupati anche dal fatto che il telefono del ragazzo risultasse spento, circostanza del tutto inusuale. Prima che il cellulare si spegnesse definitivamente, Dario era riuscito a inviare un messaggio vocale a un amico, risultato però confuso e difficilmente comprensibile.

Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno coinvolto carabinieri, vigili del fuoco, volontari Aib, unità cinofile con cane molecolare e numerosi amici. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si sono uniti alle operazioni anche i compagni della squadra di rugby e il padre del ragazzo, impegnati nelle perlustrazioni tra il bosco, il torrente Agogna e le aree limitrofe.

Particolarmente enigmatico resta il luogo del ritrovamento: Agognate dista diversi chilometri dall’abitazione di Dario, un elemento che apre molti interrogativi sul tragitto seguito dal giovane dopo essere sceso dall’auto. Ora spetta agli inquirenti fare piena luce sull’accaduto.

Intanto, attraverso i social, il sindaco di Novara, Alessandro Canelli, ha annunciato l'annullamento di tutte le manifestazioni natalizie in programma oggi, in segno di lutto. «E' una di quelle notizie che vorremmo non sentire mai. Dario aveva 16 anni. Non credo che le parole in questo momento possano servire a dare sollievo alla famiglia alla quale comunque giungano le mie condoglianze più sincere e quelle della città e il sostegno in questo momento di grande dolore. Abbiamo deciso, insieme alla Provincia, di sospendere l’arrampicata dei Babbi Natale su Palazzo Natta e la street band itinerante, previste per oggi».