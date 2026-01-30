Tra officine, usato e veicoli commerciali: il sistema Guidi Car

Dietro ogni scelta d’acquisto legata all’automobile, oggi, c’è molto di più del semplice confronto tra modelli. I clienti cercano affidabilità, consulenza, assistenza continua. Non si accontentano di un’auto in pronta consegna: vogliono un’esperienza completa. In questo scenario, il valore di una realtà come Guidi Car si misura nella sua capacità di essere presente prima, durante e dopo ogni acquisto.

Con oltre sessant’anni di attività, l’azienda ha costruito un’organizzazione articolata ma coesa, che opera oggi in sette sedi tra Toscana e Liguria. Ogni struttura è integrata in un sistema più ampio, pensato per garantire coerenza di servizio e un’assistenza qualificata, sia nel caso di un primo acquisto sia nel momento in cui un cliente torna per manutenzione, cambio auto o passaggio a una formula di noleggio.

Il Gruppo rappresenta marchi di riferimento come Mercedes-Benz, Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali (attraverso il brand Volauto) e Volvo. Ma l’identità di Guidi Car non si esaurisce nei loghi esposti: si riflette nella qualità con cui ogni marchio viene proposto, nella trasparenza dei processi e nella costruzione di relazioni durature con i clienti.

Chi entra in contatto con l’azienda trova un’offerta ampia e aggiornata. Ci sono vetture compatte e dinamiche, come la Mercedes Classe A, pensate per un utilizzo quotidiano tra città e viaggi. Per chi cerca linee grintose e un assetto più rialzato, il Gruppo propone la Volkswagen Taigo o la T-Roc, modelli molto apprezzati per versatilità ed equilibrio tra stile e funzionalità.

Anche le soluzioni più orientate alla sportività trovano spazio, come nel caso della Mercedes GLC e della sua versione Coupé, entrambe scelte frequenti per chi desidera performance e design senza compromessi.

Anche sul fronte della disponibilità immediata, l’offerta di Guidi Car si distingue per varietà e tempestività. Tra i modelli più apprezzati possiamo ricordare la Volvo XC40 pronta consegna , che coniuga solidità, comfort e attenzione alla sicurezza in una formula accessibile, ideale per chi vuole mettersi alla guida rapidamente.

A tutto questo si affianca l’area dei veicoli commerciali, presidiata in particolare dalla sede di La Spezia, ma non solo. Una divisione pensata per soddisfare le esigenze di artigiani, piccole imprese e attività professionali che cercano soluzioni affidabili, personalizzabili e con assistenza garantita nel tempo. La possibilità di configurare i mezzi secondo le reali necessità operative si traduce in un servizio su misura, che va ben oltre la semplice vendita.

Oltre alla varietà dell’offerta, è la struttura dei servizi a definire l’identità operativa di Guidi Car. Le officine presenti in ogni sede sono autorizzate dai marchi rappresentati e operano con strumentazioni aggiornate e personale costantemente formato.

L’attenzione non si limita agli aspetti tecnici: ogni intervento viene gestito con precisione, trasparenza e rispetto dei tempi. Anche la digitalizzazione dei processi – dagli appuntamenti online alla gestione amministrativa – ha l’obiettivo di semplificare la vita del cliente, non di sostituirne il rapporto diretto.

Il sistema Guidi Car è completato da un impegno costante sul fronte della sostenibilità: impianti fotovoltaici attivi in più sedi, raccolta differenziata, attenzione ai consumi e sostegno a progetti sociali come la Play Therapy dell’Ospedale Pediatrico Meyer e la piantumazione di alberi nuovi per la riforestazione delle città in cui Guidi Car è presente tramite l’associazione Talea. Una visione che integra business e responsabilità, senza forzature.

In ogni fase, l’organizzazione lavora per garantire al cliente ciò che oggi fa davvero la differenza: chiarezza, continuità, assistenza. Non è un sistema costruito per impressionare, ma per funzionare. Ed è proprio questo il suo punto di forza.













