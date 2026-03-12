Dalla selezione dei buyer al pubblico globale: il percorso digitale di THEBS

Nel settore della moda di alta gamma, la costruzione di un’offerta credibile non dipende soltanto dalla presenza di marchi prestigiosi. A fare la differenza è spesso il lavoro di selezione, interpretazione e curatela che tradizionalmente caratterizza il mondo delle boutique multibrand.

È proprio da questa cultura del retail che nasce THEBS, piattaforma digitale che porta online l’esperienza dei buyer e la rende accessibile a una clientela internazionale.

La selezione come punto di partenza

Alla base del progetto c’è l’iniziativa di Camera Buyer Italia, associazione che riunisce alcune delle più prestigiose boutique indipendenti europee. L’obiettivo non era semplicemente sviluppare un nuovo canale di vendita online, ma creare un sistema capace di valorizzare la competenza maturata nel retail fisico.

Grazie a questo approccio, la piattaforma si è sviluppata come una rete collaborativa in cui oltre 100 boutique contribuiscono alla definizione del catalogo. Ogni punto vendita mantiene la propria identità stilistica e partecipa alla selezione dei prodotti disponibili online, preservando il valore della curatela professionale.

Un panorama di brand internazionali

L’ampiezza dell’offerta rappresenta uno dei tratti distintivi della piattaforma. Il catalogo include oggi oltre 60.000 articoli e più di 800 marchi internazionali, offrendo una visione articolata del panorama fashion contemporaneo.

Griffe riconosciute come Balmain, Burberry, Maison Margiela, Pinko, Valentino Garavani e Dolce & Gabbana convivono con designer emergenti selezionati per qualità progettuale e solidità produttiva. Questa combinazione permette alla piattaforma di proporre un assortimento ricco ma coerente, in cui la varietà non compromette la leggibilità dell’offerta.

Moda femminile tra eleganza e identità stilistica

All’interno della piattaforma, la proposta dedicata alla donna rappresenta uno dei segmenti più articolati. Le collezioni comprendono capispalla, accessori e una selezione significativa di borse di lusso scelte per manifattura e design.

Particolare spazio è dedicato agli abiti donna firmati , che permettono di costruire un guardaroba capace di adattarsi a occasioni diverse, dalle situazioni più formali agli eventi speciali. La selezione si completa con un’ampia gamma di calzature che include sneakers contemporanee, décolleté eleganti, sandali e stivaletti in pelle.

Proposta maschile tra eleganza contemporanea e funzionalità

L’universo maschile segue la stessa logica di selezione. Cappotti dal taglio moderno, blazer strutturati e maglieria premium costituiscono la base di un guardaroba pensato per un’eleganza contemporanea.

La gamma di calzature amplia ulteriormente le possibilità con sneakers di fascia alta, derby classiche, mocassini raffinati e stivali realizzati con materiali di qualità. L’obiettivo è offrire capi in grado di combinare stile, funzionalità e durata nel tempo.

Autenticità certificata

Uno degli aspetti più importanti dell’esperienza proposta da THEBS riguarda la garanzia dei prodotti. Il sigillo The Best Shops® accompagna infatti ogni articolo acquistabile online, certificazione riservata alle boutique affiliate a Camera Buyer Italia.

Questo marchio attesta autenticità e provenienza verificata dei prodotti, offrendo ai clienti un riferimento affidabile all’interno di un mercato in cui la trasparenza è sempre più rilevante.

Un’infrastruttura pensata per il mercato globale

La piattaforma è progettata per operare su scala internazionale. THEBS è disponibile in sette lingue e serve clienti in oltre 80 Paesi, offrendo un’esperienza di navigazione semplice e intuitiva.

Pagamenti sicuri, spedizioni rapide tramite corrieri specializzati e possibilità di reso entro 14 giorni completano un sistema di servizi costruito per garantire efficienza e chiarezza in ogni fase dell’acquisto.

Un modello che unisce tradizione e innovazione

Attraverso la collaborazione tra boutique indipendenti e una piattaforma tecnologica internazionale, THEBS propone un approccio al lusso online che valorizza la selezione e l’identità dei brand.

In un contesto digitale spesso dominato dalla standardizzazione, il progetto dimostra come la cultura del retail possa continuare a generare valore anche online, offrendo ai clienti un’esperienza d’acquisto basata su autenticità, competenza e qualità.















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.