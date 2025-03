Banchini: «Comi sta facendo cose straordinarie»

Seconda delle tre sfide nell'arco di una settimana per la Pro Vercelli, che domani alle 20.45 attende al Piola l'Atalanta Under 23. Mister Marco Banchini presenta la sfida con i neroazzurri: "Una gara tra due squadre in cerca di riscatto. Almeno per quel che ci riguarda, visto che arriviamo da una serie poco felice con un punto in cinque partite e qualche gara come quella con la Clodiense non giocata "da Pro". Non è stato facile in questi pochi giorni "resettare" la rabbia per la sconfitta contro l'Arzignano, ma dobbiamo subito pensare a come reagire nel match contro gli orobici; una squadra di valore, che inevitabilmente ha qualità con giovani di talento molto pericolosi".

Come si affronta l'Atalanta dopo questa serie negativa di risultati: "Provando a ragionare su quanto di buono è stato fatto. E cercare di correggere gli errori. Ad Arzignano eravamo riusciti a rimettere in piedi l'incontro e, sull'1-1, abbiamo mancato un paio di clamorose occasioni per indirizzare il risultato a nostro favore. Colpa nostra, come quella di prendere gol al 90'; e poco importa se in netto fuorigioco. Ripeto dobbiamo tutti cercare di fare e dare di più, anche se in campo ci sono tanti Under non abituati a giocare, a livello di tensione, questi tipi d'incontri. Nonostante tutto dovremo affrontare la partita con il piglio giusto, in maniera dominante, cercando di comandare sempre il gioco e, finalmente, riuscire a sbloccare il risultato che permetterebbe alla squadra di giocare con minor pressione. I risultati non arrivano mai per caso e, al netto degli episodi, sono il frutto della prestazione e dell'atteggiamento".

E' tornato il problema del gol? "Lo ripeto spesso: oltre a Comi devono arrivare i gol dai centrocampisti, dai difensori su palle da fermo, come De Marino con la Giana, oltre agli altri attaccanti. Non sono della corrente di pensiero che, se un calciatore in carriera ha sempre segnato poco continuerà ad andare in gol con il contagocce: ogni gara può offrire una nuova occasione a tutti. Ripeto Comi sta facendo cose straordinarie non solo in fase fase realizzativa ma anche per l'attaccamento alla maglia, come ad Arzignano entrato stringendo i denti per il dolore alla caviglia, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutta la squadra per "svoltare" in maniera decisiva".

Due gare al Piola da capitalizzare al massimo: "Mi piace ragionare una gara alla volta. Adesso pensiamo all'Atalanta, confidando nel "fattore Piola" stadio nel quale ci alleniamo e ne conosciamo meglio le caratteristiche rispetto agli avversari. E, perché no, nel momento del bisogno, possiamo contare sull'aiuto dei tifosi. La squadra, nonostante tutto, sente gli sportivi vicini".

Formazione? "Dobbiamo sempre ragionare con assenze, infortuni e acciacchi. Magari recuperiamo qualche giocatore, come Clemente al rientro dalla squalifica, ma saremo costretti a rinunciare ad altri. L'importante è che chi scenda in campo lo farà con il giusto atteggiamento".