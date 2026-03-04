Oro etico e sicurezza: I Feel Gold S.p.A. vola a Torino per l’IDA Summit 2026

Nel corso della storia, pochi beni hanno saputo attraversare le epoche, le crisi e le grandi trasformazioni dell'umanità conservando intatta la propria essenza. L'oro fisico è uno di questi: un patrimonio reale, tangibile e universalmente riconosciuto come custode di valore per eccellenza. Non una promessa, non un'astrazione — ma materia concreta, pesante, incorruttibile.

Su questi principi fondativi nasce I Feel Gold S.p.A. — Banco Metalli, operatore di riferimento nel commercio dell'oro da investimento, che opera nel pieno rispetto della Legge n. 7/2000 e delle normative vigenti. Una realtà che ha scelto di distinguersi nell'attuale panorama patrimoniale puntando sulla solidità di un bene autentico, lontano da logiche finanziarie, assicurative e azionarie.

UNA VISIONE IMPRENDITORIALE ORIENTATA ALL'ECCELLENZA

Presieduta dal Dott. Daniele Guerra, professionista con una consolidata esperienza nello sviluppo commerciale in ambiti specialistici e nel settore dei metalli preziosi, I Feel Gold nasce dall'incontro di competenze trasversali e da una visione imprenditoriale fortemente orientata alla tutela del cliente. Un modello fondato su processi rigorosi, su una filiera controllata e su una cultura aziendale improntata alla precisione, alla legalità e alla costante ricerca dell'eccellenza.

Con una convinzione chiara e distintiva: oggi il vero lusso non risiede nell'ostentazione, ma nella certezza di un patrimonio custodito con trasparenza, rigore normativo e una proiezione solida verso il futuro.

Per comprendere le modalità di accesso al mondo dell'oro fisico attraverso I Feel Gold S.p.A., abbiamo incontrato il Dott. Fabrizio Scaravella, brand ambassador della società. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Scaravella vanta oltre quarant'anni di esperienza maturata in ruoli dirigenziali presso primari istituti bancari italiani e francesi, oltre all'attività di Wealth Advisor tra Italia, Francia e Principato di Monaco.

«Siamo un team di professionisti con una consolidata esperienza nel mondo dell’oro fisico», spiega Scaravella. «Con I Feel Gold il cliente entra in un sistema basato su processi chiari, tracciati e completamente trasparenti, supportato da partner altamente specializzati nella gestione, commercializzazione, amministrazione e custodia del metallo».

IL SERVIZIO D'ECCELLENZA: LA COMPRAVENDITA PER CONTO TERZI

Tra i servizi distintivi offerti dalla società si colloca la Compravendita Ciclica programmata per Conto Terzi, autentico fiore all'occhiello della Società. Si tratta di un servizio regolamentato dall’art. 1 comma 3 della Legge n. 7/2000 che consente al cliente di conferire un mandato operativo per l'acquisto e la vendita programmata di oro fisico.

Il servizio è progettato per rendere l'accesso all'oro fisico semplice, strutturato e pienamente conforme alle normative vigenti, rivolgendosi sia a clienti privati sia ad aziende e operatori professionali. La sua forza risiede nella natura stessa dell'operatività: transazioni reali, basate esclusivamente su oro fisico, senza ricorso a strumenti finanziari, assicurativi o azionari senza meccanismi intermedi che possano alterare il rapporto tra bene e valore.

LA FILIERA INTEGRATA: DALL'ORIGINE ALLA CUSTODIA

La Compravendita per Conto Terzi è resa possibile da una filiera corta, integrata e attentamente strutturata. I Feel Gold - Banco Metalli opera in connessione diretta con importanti realtà minerarie internazionali, sia attraverso partecipazioni controllate sia tramite società di servizi radicate nei Paesi di origine del materiale aurifero, tutte sottoposte a costante vigilanza e supportate da figure professionali di comprovata affidabilità.

Questo modello virtuoso consente di ridurre i passaggi intermedi e di preservare la piena tracciabilità del metallo — dalla fase estrattiva alla produzione dell'oro fisico, fino alla sua commercializzazione — nel rispetto delle più stringenti normative nazionali e internazionali con benefici concreti per il cliente. Questa modalità consente inoltre di poter disporre di elevati standard di qualità e purezza del metallo, piena conformità alle varie regolamentazioni in materia di provenienza etica e sostenibile – con il sostegno attivo a progetti sociali ed ecosostenibili nei territori coinvolti e con un prodotto finale conforme ai requisiti del mercato dell’oro da investimento.

AUTORITÀ, RICONOSCIMENTI E RESPONSABILITÀ

In qualità di Operatore Professionale in Oro (O.P.O.), I Feel Gold S.p.A. — Banco Metalli è autorizzata dalla Banca d'Italia e regolarmente iscritta all'O.A.M. — a conferma del pieno rispetto delle normative vigenti e di un approccio istituzionale che non ammette compromessi.

L'eccellenza del modello è attestata da riconoscimenti di rilievo, tra cui l'Evolution Horizon Award, assegnato lo scorso novembre a Milano alle realtà più innovative e sostenibili del panorama imprenditoriale, e dalla partecipazione in qualità di sponsor all'IDA Summit 2026 di Torino, evento dedicato allo sviluppo delle relazioni istituzionali tra Italia e Africa.

I Feel Gold S.p.A. non nasce per seguire mode o tendenze di breve periodo, ma per costruire un posizionamento solido, riconoscibile e duraturo nel panorama di oro fisico da investimento.

Per chi volesse ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare il dott. Fabrizio Scaravella (cell. +39 335 311848, e-mail: fabrizioscaravella@libero.it)

