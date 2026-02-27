Camera di Commercio: Angelo Santarella eletto presidente per i prossimi 5 anni

Angelo Santarella, imprenditore vercellese e presidente di Ascom provinciale, guiderà la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per il quinquennio 2026-31. L'insediamento è avvenuto venerdì 27 febbraio, dopo il rinnovo del consiglio camerale, formato da 33 componenti, che ha eletto Santarella all'unanimità. «Oggi non celebriamo solo l'inizio del secondo mandato dell'Ente, ma l'avvio di un pieno consolidamento di quel percorso che, a fine 2020, ha dato vita alla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, unendo le Camere di Commercio di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli» ha commentato il neopresidente.

L'Ente camerale che ha sede a Vercelli rappresenta la seconda Camera di Commercio del Piemonte per dimensioni e raggruppa 92mila imprese, comprese le unità locali, con un tessuto produttivo caratterizzato da un valore dell'export superiore ai 12 miliardi e da un valore aggiunto di oltre 26 miliardi di euro, pari al 18,6% dell'intero valore aggiunto regionale. «Accolgo questo incarico con emozione e un profondo senso di responsabilità, ma soprattutto con il pragmatismo che questo ruolo richiede - ha detto il neo presidente -. L'impegno mio e del Consiglio sarà rivolto interamente a sostenere le imprese nelle sfide cruciali di oggi: la doppia transizione, digitale ed ecologica, e l'impatto del calo demografico. Il nostro territorio esprime una forza economica straordinaria, che abbiamo il dovere di tutelare. Lo faremo rafforzando le pratiche virtuose avviate in questi anni e garantendo una presenza reale, fisica, in ogni territorio. Valorizzeremo inoltre le opportunità delle nuove tecnologie per rendere i servizi camerali ancora più utili e accessibili, senza mai rinunciare al valore insostituibile del contatto umano».

Titolare del Gruppo Nuova Sa-Car, Santarella rappresenta il settore commercio e conta su una solida esperienza in ambito associativo, iniziata vent'anni fa in Ascom Confcommercio Vercelli, di cui è attualmente presidente provinciale, nonché componente del Consiglio federale di Confcommercio Imprese per l'Italia.

Alla cerimonia di avvio del nuovo mandato sono intervenuti Andrea Prete, presidente di Unioncamere nazionale che si è collegato da Roma, Paolo Bertolino, segretario generale di Unioncamere Piemonte, Matteo Marnati, assessore ambiente e innovazione di Regione Piemonte, Davide Gilardino, presidente della Provincia di Vercelli e Roberto Scheda, sindaco di Vercelli, unitamente alle autorità civili e militari ed a una folta rappresentanza del mondo associativo. A formare il nuovo consiglio camerale sono: Paolo Carrà (Agricoltura); Sara Antoniotti, Elena Bona, Alessandro Ciccioni, Matteo Coppa, Roberta Massaro, Fabio Ravanelli, Carlo Robiglio(Industria); Michele Giovanardi, Amleto Impaloni, Donatella Mattachini, Lorella Metaldi, Marco Pasquino(Artigianato); Elisabetta Belletti, Valentina Consiglio, Giacomo Ferraris, Massimo Maio, Daniela Mortara, Angelo Santarella (Commercio), Marco Cerutti (Trasporti e Spedizioni); Carolina Tosetti, Massimo Sartoretti (Turismo); Andrea Marinone (Credito E Assicurazioni); Irene Bongiovanni (Società In Forma Cooperativa); Simone Capra, Tiziana Negro, Andrea Notari, Elis Piaterra, Emilio Zanetta (Servizi alle Imprese); Michela Maggi (Altri Settori); Stefano De Grandis (Organizzazioni Sindacali), Katia Travaglini (Associazione dei Consumatori), Elisabetta Cremonini (Liberi Professionisti).