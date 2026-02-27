Piemonte: una delle regioni leader nella produzione di energia idroelettrica

L’energia idroelettrica è indubbiamente una delle principali forme di energia prodotte da fonti rinnovabili. Nello specifico deriva dall’acqua, risorsa naturale che si rigenera in modo continuo grazie al ciclo idrologico (evaporazione, condensazione, precipitazione, infiltrazione, scorrimento e flusso sotterraneo).

Grazie agli impianti idroelettrici, l’energia potenziale e cinetica dell’acqua viene trasformata in energia meccanica e, successivamente, in energia elettrica.

Gli impianti idroelettrici consentono quindi di sfruttare, in modo sostenibile, una risorsa ampiamente disponibile nel nostro territorio e, su scala temporale umana, praticamente inesauribile.

In Italia, le centrali idroelettriche sono 4.907 e ben 1.100 si trovano in Piemonte, una delle regioni leader per quanto riguarda la produzione di energia idroelettrica (è preceduta soltanto da Lombardia e Trentino-Alto Adige).

L’idroelettrico e il sistema energetico nazionale

L’energia idroelettrica ha un ruolo particolarmente rilevante per la stabilità del sistema elettrico del nostro Paese. A differenza di altre fonti rinnovabili di energia non programmabili, come l’eolico e il fotovoltaico, che sono strettamente legati alle condizioni meteo, gli impianti idroelettrici possono modulare la potenza erogata con una certa rapidità, soprattutto quando sono dotati di bacini di accumulo.

Questa caratteristica consente di rispondere in tempi brevi ai picchi di domanda o alle improvvise riduzioni di produzione da altre fonti rinnovabili, contribuendo all’equilibrio della rete.

Un ulteriore aspetto significativo riguarda l’ammodernamento tecnologico: molte centrali storiche sono state progressivamente aggiornate con turbine più efficienti e sistemi di controllo digitalizzati, capaci di ottimizzare la resa energetica a parità di risorsa idrica disponibile.

L’idroelettrico rappresenta quindi non solo una fonte rinnovabile consolidata, ma anche una componente strategica del mix energetico, in grado di coniugare continuità produttiva e notevole flessibilità operativa.

Produzione di energia idroelettrica in Piemonte

Nell’arco del 2024, le 1.100 centrali idroelettriche dislocate in Piemonte hanno prodotto 8.888,5 GWh di energia idroelettrica, che corrisponde al 16,23% circa della produzione idroelettrica nazionale (54.757 GWh).

Soltanto la Lombardia, con 13.526,8 GWh, e il Trentino-Alto Adige, con 13.187,2 GWh, hanno fatto meglio.

Il motivo per cui in Piemonte sono presenti moltissime centrali idroelettriche è legato a ragioni geografiche, idrologiche e storiche.

Si deve infatti considerare che in Piemonte si trovano catene montuose particolarmente elevate, dalle quali scendono corsi d’acqua con forti dislivelli (salti d’acqua), che sono ideali per alimentare le turbine idrauliche. Ci sono inoltre numerosi bacini naturali e artificiali e anche grandi fiumi e torrenti (Dora Riparia, Dora Baltea, Tanaro, Sesia, Stura di Viù, Orco, Orba ecc.).

Sicuramente, la costruzione delle centrali è stata favorita anche dal fatto che il Piemonte è una regione dalla forte tradizione industriale, iniziata verso la fine del XIX secolo.

Centrali idroelettriche a Vercelli

Per quanto riguarda Vercelli, degna di nota è la centrale di Fervento, nel Comune di Boccioleto. Si tratta di una centrale storica, è infatti entrata in servizio ben cento anni fa. La produzione annua di energia si aggira sui 16 GWh (circa 5.300 famiglie servite).

Terna – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia 2024 - https://download.terna.it/terna/05_PRODUZIONE_8de068230b75afe.pdf

Terna – Dati statistici sull’energia elettrica in Italia 2024 – Impianti di generazione –

https://download.terna.it/terna/03_IMPIANTI%20DI%20GENERAZIONE_8ddfc50c3f3e879.pdf













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.