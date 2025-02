E' morto Luigino Malinverni, "Il partigiano Franco"

Il mondo dell’antifascismo vercellese è in lutto.

Si è spento Luigino Malinverni che per lunghi anni ha rivestito la carica di Presidente provinciale dell’ANPI Vercelli e Valsesia, di cui è stato il penultimo Presidente partigiano. Nato a Zerbo (PV) il 25 Maggio 1926, a 18 anni quando era ancora studente di ragioneria seguì le orme del fratello maggiore e aderì alla lotta di liberazione dal nazifascismo prima nelle SAP e poi con il nome di battaglia “Franco” nella lotta partigiana condotta con il distaccamento del comandante Quinto nelle valli dell’Oltrepò pavese e sulla via Emilia, fino alla partecipazione alla liberazione di Milano. Trasferitosi a Vercelli per lavoro (fu Direttore provinciale del Tesoro) frequentò l’ANPI vercellese e ne ricoprì a lungo il ruolo di Presidente provinciale.