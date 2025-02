Sicurezza urbana, 14 avvisi orali e 5 fogli di via obbligatori

Nei primi due mesi dell'anno, il Questore di Vercelli ha emesso 14 avvisi orali nei confronti di altrettanti soggetti residenti in provincia, risultati socialmente pericolosi sulla base di elementi attuali e concreti, quali reati, segnalazioni di polizia o altri fatti espressamente indicati dalle norme vigenti in materia; a tali soggetti il Questore ha intimato di tenere un comportamento conforme alla legge, con l’avviso che, in caso di violazione, potranno essere destinatari di misure di prevenzione più gravi, quali la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Altre misure di prevenzione sono state emesse nei confronti di soggetti socialmente pericolosi non residenti in provincia. In particolare, 5 persone sono state colpite da foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno, per un periodo che varia dai sei mesi ai quattro anni. In uno di questi cinque casi il Questore ha emesso il provvedimento con urgenza, in considerazione della spiccata pericolosità del soggetto, al quale è stato ordinato di lasciare immediatamente il territorio vercellese.

In caso di violazione questo divieto, i destinatari saranno puniti con la reclusione da 6 a 18 mesi e una multa fino a 10.000 euro.