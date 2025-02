Mobilitano Vercelli per ritrovare una ragazza autistica scomparsa: encomio a due agenti della Polizia locale

Hanno incrociato, durante un servizio in corso Libertà, due genitori angosciati in cerca della figlia autistica, che si era allontanata facendo perdere le proprie tracce. Per aiutarli Andrea Belossi e Chiara Margiotta, agenti della Polizia locale in servizio a Vercelli, hanno messo in campo competenza e umanità, mobilitando tutte le forze dell'ordine, ma anche i social per ritracciare la ragazza. Sono passati pochi giorni dal 22 febbraio quando, intorno alle 17,30, i due agenti vengono avvicinati, in corso Libertà, da due genitori in evidente stato di agitazione e lla disperata ricerca della figlia: dopo aver cercato di tranquillizzare la coppia, i civich, attraverso la centrale operativa di via Donizetti perché dirami l’allarme a tutte le forze dell’ordine, fornendo le indicazioni del caso.

Dopodiché Belossi e Margiotta recuperano la fotografia della giovane, la inoltrano ai colleghi e infine aiutano i genitori a pubblicare un post sul gruppo Facebook “Sei di Vercelli se…” per raggiungere il maggior numero di persone e nel minor tempo possibile. In meno di un’ora, la ragazza viene rintracciata da una pattuglia dei carabinieri in corso Amedeo Avogadro di Quaregna e per questa vicenda, che ha tenuto tante persone col fiato sospeso, si scrive il miglior finale possibile.

Ai due agenti della Municipale, il sindaco Roberto Scheda ha conferito, giovedì 27 febbraio, prima della seduta del Consiglio comunale, l’encomio della Città di Vercelli. «Episodi come questo - ha evidenziato Scheda - contribuiscono a consolidare la stima dei vercellesi nei confronti della nostra Polizia locale non sempre sufficientemente valorizzata. Sono grato ai due agenti che, con impegno e umanità, sono andati al di là degli ordinari compiti. Dobbiamo anche sottolineare come, questa volta, i social si siano dimostrati portatori di collaborazione e positività fra la cittadinanza».