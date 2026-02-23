Armony Floor e una proposta orientata alla concretezza nel settore dei pavimenti

Nel settore dei pavimenti in legno, la solidità di un’azienda si misura spesso nella capacità di organizzare in modo coerente materiali, processi e servizi. In questo contesto si colloca Armony Floor, realtà che ha definito la propria identità lavorando sul metodo prima ancora che sull’immagine.

Attiva come ingrosso di parquet, Armony Floor sviluppa internamente pavimenti in rovere e bamboo, importando le materie prime dai Paesi d’origine. La filiera è ridotta al minimo, con l’obiettivo di mantenere continuità tra progettazione, controllo qualitativo e distribuzione.

Questo assetto consente di dialogare direttamente con privati, rivenditori, architetti e interior designer, evitando passaggi intermedi e mantenendo un equilibrio stabile tra qualità e costo.

Prodotti e collezioni: una gamma pensata per l’uso reale

La struttura del catalogo Armony Floor risponde a una logica funzionale. Il parquet rappresenta il fulcro dell’offerta ed è declinato in configurazioni diverse a seconda delle esigenze applicative. Il prefinito a incastro è indicato per interventi che richiedono precisione e tempi di posa contenuti, mentre il parquet flottante offre maggiore flessibilità nei contesti di ristrutturazione o in ambienti soggetti a modifiche future.

Le pose a spina francese e spina ungherese sono destinate a progetti in cui il disegno del pavimento assume un ruolo architettonico più evidente. A queste soluzioni si affianca il parquet plastificato, utilizzato in interventi temporanei o in progetti con vincoli di budget definiti.

All’interno della gamma trova spazio anche il parquet industriale, pensato per ambienti professionali e contesti ad alta frequentazione, dove resistenza, continuità della superficie e facilità di gestione sono elementi centrali. Completano l’offerta le superfici SPC, destinate ad ambienti tecnici o soggetti a umidità, in cui stabilità e prestazioni nel tempo risultano determinanti.

Materiali e criteri di lavorazione

La qualità dei pavimenti Armony Floor è supportata da una selezione attenta dei materiali e dei cicli produttivi. Le essenze utilizzate provengono da foreste certificate, nel rispetto dei criteri di gestione responsabile delle risorse.

Le lavorazioni prevedono l’impiego di colle e vernici prive di formaldeide, in conformità alle normative europee sulla salubrità degli ambienti interni. L’attenzione è rivolta alla stabilità dimensionale, alla resistenza meccanica e alla durabilità del prodotto, elementi fondamentali per pavimenti destinati a un utilizzo prolungato.

Servizi extra a supporto del progetto

Il primo punto di contatto diretto con il prodotto è rappresentato dallo showroom di Coriano, dove materiali, finiture e formati possono essere valutati dal vivo, offrendo a professionisti e clienti un confronto concreto con le superfici.

Il sito www.pavimentieparquet.com funge da piattaforma operativa: consente di consultare schede tecniche dettagliate, confrontare le diverse soluzioni disponibili e richiedere campioni gratuiti con spedizione garantita in 48/72 ore, facilitando le fasi decisionali.

A supporto della realizzazione dei progetti, Armony Floor si avvale inoltre di una rete nazionale di posatori qualificati, incaricati di eseguire le installazioni nel rispetto delle specifiche tecniche dei prodotti.

Completa il sistema il blog ufficiale, spazio informativo dedicato ad approfondimenti su materiali, criteri di scelta, modalità di posa e utilizzo del parquet, pensato per fornire contenuti utili e orientare decisioni consapevoli.

Una proposta misurata e coerente

Attraverso una filiera essenziale, una gamma strutturata e un insieme di servizi integrati, Armony Floor costruisce una proposta orientata alla chiarezza e alla continuità nel tempo. Il parquet viene così inserito in un sistema organizzato, pensato per rispondere a esigenze reali e accompagnare il progetto dalla scelta alla posa, con un approccio misurato e concreto.













