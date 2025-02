Notte fonda per la Pro: sotto di 2 gol dopo 45'

Clodiense-Pro Vercelli 2-0

Sinn (C) al 15', Zigoli (C) al 44'.

Primo tempo

Già due pestoni sulle caviglia di Vigiani, ammonito Sinn.

Pressione dei padroni di casa.

Clodiense in vantaggio: gran traversa di Zigoni, il primoi che si avventa sulla sfera è Sinn che insacca, Clodiense in vantaggio al 15'.

Sinani si presenta solo davanti a Franchi, ma il portiere vercellese si oppone, e blocca, al 26'.

Cross di Pino, servito da Iotti, per la testa di Comi: il colpo di testa è perfetto, ma Gasparini si supera e toglie la palla dal sette. Miracolo del portiere, ex Pro Vercelli (come ex è, oltre a Zigoni, Marco Firenze, che Tedino ha “parcheggiato” in panchina).

Pino, tiro su fondo.

Gran botta di Sinani, parata stupenda di Franchi, al 34'.

Ammonito Iezzi.

Spintarella di Pino a Zigoni, l'arbitro, benevolmente, concede il penalty.

Zigoni trafigge Franchi, Clodiense 2 Pro Vercelli 0, al 44'. Notte fonda per i Bianchi.

Secondo tempo

xxx

Formazioni

Clodiense: Gasparini; Lattanzio, Munaretto, Salvi, Sinn; Mora, Serena, Cester, Biondi; Sinani, Zigoni. A disposizione: Pezzolato, Kostadinov, Firenze, Manfredonia, Orfei, Scapin, Tavcar, Martignago, Vukusic, Chiwisa, Regonesi. All. Tedino.

Pro Vercelli: Franchi; Clemente, Marchetti, De Marino; Pino, Vigiani, Emmanuello, Iotti, Iezzi; Coppola, Comi. A disposizione: Rizzo, Cirillo, Siafa, Romairone, Rutigliano, La Rosa, Condello, Antolini, Carosso, Niang. All. Banchini.

Arbitra Andrea Zozzi, sezione di Firenze

Ammoniti: Sinn della Clodiense; Iezzi della Pro Vercelli.