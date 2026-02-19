Dell’Oro annuncia la partecipazione all’IDA Summit 2026 di Torino con soluzioni tecnologiche d’eccellenza per l’arte bianca

Dell’Oro S.r.l.,azienda italiana con oltre 60 anni di esperienza nella progettazione e produzione di macchine per panifici, pasticcerie e pizzerie, conferma la sua partecipazione all’IDA Summit 2026, in programma a Torino dal 14 al 16 aprile 2026. L’evento internazionale, punto di riferimento per l’incontro tra PMI italiane e africane, offre una preziosa piattaforma di networking, collaborazione e sviluppo di nuove opportunità commerciali e tecnologiche nel segno della sostenibilità e dell’innovazione.

Fondata nel 1961 da Agostino e Gianni Dell’Oro come bottega artigianale e cresciuta fino a diventare una realtà consolidata con sede produttiva estesa su quasi 4.000 mq a Valmadrera, in provincia di Lecco, Dell’Oro ha saputo costruire una reputazione solida nel settore delle macchine alimentari grazie a prodotti robusti, affidabili e progettati per durare nel tempo. L’azienda, oggi alla terza generazione familiare, esporta i propri macchinari in oltre 100 paesi, consolidando il valore del Made in Italy nei mercati nazionali e internazionali.

La gamma di prodotti Dell’Oro è ampia e specializzata per i diversi segmenti dell’arte bianca e della produzione alimentare professionale. In ambito panificazione, l’azienda realizza attrezzature dedicate a tutte le fasi del processo produttivo: dalle impastatrici automatiche e planetarie, ai cilindri, filonatrici e spezzatrici che consentono di ottenere impasti uniformi e di qualità costante; dalle arrotolatrici e grissinatrici, ideali per prodotti da forno diversificati, fino ai macinapanini e setacciatori che facilitano il lavoro artigianale e industriale.

Per pasticcerie e laboratori dolciari, Dell’Oro propone impastatrici planetarie certificati CE per lavorazioni delicate e continue, oltre a dosatrici e riempitrici in grado di gestire con precisione varie tipologie di impasti. Queste macchine sono progettate per rispondere alle esigenze di produzione di prodotti come croissant, brioche e torte, garantendo performance elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Nel settore pizzeria, l’azienda offre soluzioni specifiche come spezzatrici‑arrotondatrici automatiche per impasti di pizza, con versioni a peso variabile per soddisfare la produzione di diverse porzioni, e spianatrici dedicate alla formatura di dischi di pasta con diametri variabili.

Questa versatilità permette a pizzerie artigianali e moderne catene di ristorazione di ottimizzare i processi produttivi mantenendo elevati standard qualitativi.

In fine nel settore della lavorazione frutta secca, l’azienda offre un range di macchinari di alla portata anche dei piccoli produttori, per sgusciare, dividere, selezionare e trasformare la frutta da guscio in generale, con particolare versatilità nella lavorazione mandorle e nocciole

La partecipazione all’IDA Summit 2026 rappresenta per Dell’Oro una significativa opportunità per consolidare la propria presenza sui mercati esteri, confrontarsi con buyer internazionali e promuovere tecnologie che favoriscono la sostenibilità produttiva e l’adozione di processi più efficienti. In un contesto in cui l’attenzione alla sostenibilità, alla riduzione dei consumi e alla digitalizzazione dei processi è sempre più centrale, l’azienda intende mostrare come i propri macchinari possano supportare realtà di diversa dimensione — dai laboratori artigianali alle industrie alimentari di medio‑grandi dimensioni — nel miglioramento delle loro performance operative.

“La nostra partecipazione all’IDA Summit è l’espressione concreta di un percorso di crescita internazionale che vede Dell’Oro impegnata non solo nella fornitura di tecnologia d’eccellenza, ma nell’instaurazione di relazioni durature con partner e clienti di tutto il mondo”, affermano i vertici dell’azienda. “Portiamo a Torino non soltanto macchine di alta qualità, ma la nostra esperienza, la capacità di ascoltare i bisogni del mercato e la volontà di collaborare con realtà che cercano soluzioni efficaci e innovative”.

L’evento offrirà ai visitatori e alla stampa l’opportunità di conoscere nei dettagli le applicazioni pratiche dei prodotti Dell’Oro, approfondire come l’innovazione italiana nel settore delle macchine alimentari possa tradursi in valore competitivo per PMI e grandi operatori. L’attenzione all’efficienza, alla durabilità e alla funzionalità delle attrezzature è un elemento distintivo che da sempre contraddistingue Dell’Oro, contribuendo a renderla un punto di riferimento nel settore.

Per ulteriori informazioni sulla partecipazione di Dell’Oro all’IDA Summit 2026 e sulle soluzioni innovative proposte per panifici, pasticcerie e pizzerie, è possibile consultare il sito ufficiale dell’azienda: www.delloro.it

Informazioni e contatti

