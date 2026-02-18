Rivelata la mappa dei ristoranti per la Settimana Enogastronomica di Sanremo 2026

Svelati i ristoranti aderenti alla terza edizione della Settimana Enogastronomica del Festival di Sanremo: dal 20 febbraio al 1 marzo, questi locali proporranno fuori menù i tre piatti ufficiali firmati da chef stellati, per un’offerta esclusiva composta da antipasto, primo, secondo e dolce disponibile solo in questo periodo.
I ristoranti offriranno il Risotto Sanremo con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio di Enrico Delfringer, il Maiale arrostito al latte N°551 aromatizzato alla lavanda di Matteo Milandri e il dolce Nel giardino dei fiori di Sanremo di Paolo Griffa. Queste creazioni uniscono tradizione ligure e creatività, perfette da assaggiare in abbinamento alle serate del Festival.
Questi i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa:
CAMPANIA
Annamarì - Napoli (NA)
EMILIA ROMAGNA
Maison Riad - Cervia (RA)
LAZIO
Ristorante "Borgo Antico” - Bassano In Teverina (VT)
LIGURIA
Quintessenza - Sanremo (IM)
Pappa & Ciccia - Bordighera (IM)
Entufurnu - Ceriana (IM)
Balzi Rossi - Ventimiglia (IM)
La Pasta di U Sanremo Srl - Sanremo (IM)
Boma Ristorante - Varazze (SV)
Pignatta Rossa Artrattoria - Albissola Marina (SV)
Osteria la pescheria degli artisti - Albissola Marina (SV)
La Boqueria spac - Savona (SV)
Osteria del Castel Gavone - Finale Ligure (SV)
Cian de Bia - Badalucco (IM)
PiadiVino - Imperia (IM)
PIEMONTE
Ristorantino 'n Ca'd Basan - Canelli (AT)
Osteria DaMa - Varallo (VC)
Redibis - Carrù (CN)
Convivio - Cesena Torinese (TO)
PUGLIA
La Ripa Ristorante - Vieste (FG)
MALTA
Trattoria a Lanterna cucina Ligure - San Pawl II-Bahar
Questa iniziativa crea un legame tra il Festival e la ristorazione, promuovendo la cucina italiana e il territorio ligure a livello nazionale e internazionale, con forte vocazione turistica. Nato dalla collaborazione tra il Gruppo Editoriale More News e CNA Imperia, valorizza eccellenze enogastronomiche unendo musica e sapori in un format di successo.
Cogliete l’occasione per un’esperienza unica: turisti, appassionati e residenti, prenotate e assaggiate questi piatti limitati durante il grande evento!