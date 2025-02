Azione, congresso provinciale: Finocchi segretario, Vercelli con Calenda

“Ringrazio tutti i militanti, gli iscritti, i garanti congressuali e le persone che in questi mesi si sono attivati per tenere viva e rendere più forte la nostra comunità. Il voto di fiducia unanime che mi è stato accordato come segretario di Azione per la provincia di Vercelli rappresenta per me una grande responsabilità, che accolgo con il massimo impegno. Il partito di Azione è chiamato a un nuovo capitolo di crescita e consolidamento. È fondamentale che tutto il gruppo dirigente sia unito per rafforzare il nostro ruolo nel panorama politico provinciale” ha dichiarato Finocchi “in questo contesto, la mia priorità sarà avviare un dialogo costruttivo con le altre forze politiche alternative alla Destra, con il civismo e con le rappresentanze sociali sui temi emersi dal congresso, sempre nel rispetto delle nostre identità e dei valori condivisi con gli interlocutori. Perché solo attraverso una politica di confronto e collaborazione, che metta al centro gli interessi dei cittadini, potremo affrontare le sfide future con efficacia. Inoltre, sarà necessario concentrarsi sul rafforzamento della struttura interna di Azione coinvolgendo tutti gli iscritti e i sostenitori, affinché il partito diventi sempre più rappresentativo e capace di rispondere in modo concreto alle esigenze della nostra comunità. Sono determinato a lavorare senza sosta per un futuro solido, con la ferma convinzione che insieme possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Nella stessa giornata Finocchi è anche stato eletto, grazie al voto on-line e in presenza, Delegato al Congresso Nazionale di Azione. Durante il dibattito congressuale è stata presentata la candidatura di Floriana Bazzano alla carica di Presidente dell’Assemblea Provinciale, che è stata acclamata all’unanimità e ricoprirà questa carica per i prossimi tre anni. A coadiuvare Finocchi nell’azione politica saranno Gabriele Posillipo, che è stato nominato Vice Segretario, e Paolo De Marco, che ricoprirà l’incarico di Coordinatore della Città di Vercelli. Al termine delle operazioni di voto la Commissione di garanzia nazionale ha proclamato Carlo Calenda Segretario con l'85,8% dei voti, mentre Giulia Pastorella ha ottenuto il 14,2%. Hanno partecipato al voto circa 13.700 iscritti.