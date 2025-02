Principio di incendio a un camino, intorno alle 19 di martedì, a San Germano. Una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento Volontario di Santhià e una dalla centrale di Vercelli con l'autoscala sono intervenute in via Di Vittorio per evitare che il rogo si estendesse.



L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto è valso alla completa estinzione delle fiamme prima che si propagassero al resto dell'abitazione e alla messa in sicurezza dell'area interessata.



Non si segnalano feriti.