Borgosesia investe sulla comunicazione

L'amministrazione comunale di Borgosesia potenzia ulteriormente il servizio di comunicazione affidando alla società Agicoom l'incarico di gestire i post sui social, l'affissione di manifesti, la produzione di spazi pubblicitari e di un bollettino periodico fino al termine del mandato amministrativo.

Con un impegno di spesa di 74 mila euro per due anni e mezzo di prestazioni, il Comune regolamenta anche la tipologia di prestazioni previste: gestione della pagina Facebook con due post la settimana; gestione della pagina Instagram con due post la settimana, produzione di due video al mese, realizzazione della grafica di manifesti, banner e spazi pubblicitari e della rivista "Borgosesia informa".

Uno "sforzo comunicativo", quello voluto dall'amministrazione di Fabrizio Bonaccio, che, già in passato, aveva causato le reazioni dei gruppi di minoranza del Consiglio comunale: gli esponenti dell'opposizione avevano polemizzato per la decisione di investire altre risorse in questo tipo di attività.