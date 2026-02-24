Uil Fp: la segreteria eletta nel primo congresso territoriale

Si è svolto venerdì 20 febbraio a Borgo Vercelli il primo congresso territoriale di UILFP Vercelli Biella che porterà verso il primo congresso nazionale di unificazione in UILFP di UIL FPL - UIL PA e Uil Oo.Cc. Le relazioni dei segretari uscenti, presentate all’assemblea e alla presidenza del congresso, composta dal segretario generale UILFP Torino Piemonte e Valle D’Aosta Nazzareno Arigò, dal ssgretario Roberto Scassa e dalla egretaria generale della Camera Sindacale territoriale UIL Maria Cristina Mosca, si sono basate sui risultati ottenuti, sulla crescita dell’organizzazione, sulla situazione dei rispettivi dati di bilancio e sulla coesione vissuta nei rispettivi consigli uscenti.

Il segretario generale UILFP Torino Piemonte e Valle D’Aosta Nazzareno Arigò ha evidenziato che il percorso di unificazione e il Congresso della Uil Fpl, della Uil Pa e della Uil Oo.Cc., non è un passaggio meramente organizzativo, ma una scelta politica e strategica che rafforza la rappresentanza unitaria del lavoro pubblico, della sanità, del welfare e dei servizi alla persona, dando voce a chi ogni giorno garantisce diritti fondamentali, coesione sociale e qualità della vita nelle comunità.

Ha quindi successivamente rappresentato le scelte organizzative che hanno portato la segreteria regionale alla deliberazione dell’Unificazione delle strutture territoriali UIL FPL Vercelli e UIL FPL Biella e il percorso per il tramite della votazione del Consiglio Generale Regionale Unificato della UIL FPL e della UIL PA di mercoledì 03 dicembre 2025 che ha portato all’odierno congresso.

La segretaria generale territoriale UIL Maria Cristina Mosca nel suo contributo fa presente che il lavoro pubblico paga, da anni, il prezzo di scelte politiche sbagliate e di un sotto finanziamento strutturale, che hanno prodotto carenze di personale, rinnovi contrattuali insufficienti e mancati investimenti nella valorizzazione delle professionalità e nella riorganizzazione dei servizi sul territorio.

Di seguito agli interventi da parte dei delegati i lavori si sono poi sviluppati come da regolamenti statutari nelle votazioni del nuovo Consiglio, con le votazioni della nuova Segreteria che dovrà affrontare il nuovo percorso organizzativo e concluso con le nomine dei coordinamenti di area.

Segreteria UILFP Vercelli Biella: segretario responsabile Pier Paolo Balocco; segretari Paola Troili e Palmiro Grano.

In conclusione la segreteria ha voluto ringraziare tutti i partecipanti all’organizzazione dell’evento, con un particolare ringraziamento a Pier Giorgio Varini, consulente esperto UIL FPL.