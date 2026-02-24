Corrieri Brt in sciopero: adesione totale, consegne paralizzate

Adesione totale, lunedì, alla giornata di sciopero indetto dalla Fiadel alla filiale BRT di Vercelli: tutti i dirver hanno incrociato le braccia, paralizzando l'attività di consegna. Alla base della protesta vi erano richieste legate all’organizzazione del lavoro e ai carichi ritenuti non più sostenibili e, nonostante il sacrificio della giornata di stipendio, i lavoratori hanno dimostrato un’unità straordinaria, ribadendo che la dignità e la sicurezza sul lavoro non sono negoziabili.

«I lavoratori hanno dato un segnale inequivocabile all’azienda – dice il segretario Francesco Di Pierro – Non accetteremo più rinvii: servono soluzioni immediate sull'organizzazione e sui carichi di lavoro». Nel corso della mattinara il personale ha presidiato i cancelli della filiale in via Famiglia Jona.