Volare da Torino: nuove rotte e collegamenti per i viaggiatori piemontesi

Tutto pronto per le prossime vacanze, primaverili, estive o anche più remote: l’aeroporto di Torino Caselle è pronto a portarvi dove preferite!

Nelle ultime settimane sono tante le compagnie aeree che hanno comunicato l’interesse ad ampliare la copertura offrendo un numero sempre più alto di tratte (Ryanair, Wizzair, etc.).

La buona notizia? Stando proprio nel capoluogo piemontese si potrà partire per tantissime mete.

I numeri parlano chiaro. Nel 2024 Caselle ha superato quota quattro milioni di passeggeri, un traguardo che riporta lo scalo ai livelli pre-pandemia e che fa ben sperare per la stagione calda in arrivo, ma anche per quelle successive.

Le compagnie aeree hanno fiutato l'occasione: Ryanair ha potenziato i collegamenti con la Spagna e il Portogallo, mentre Volotea punta forte sulla Sardegna e la Sicilia, tradizionali mete estive dei torinesi.

Ma ci sono anche novità che guardano più lontano, verso la Grecia e alcune capitali dell'Est Europa che stanno guadagnando appeal tra i viaggiatori italiani.

Più aerei, più mete (e meno scuse per restare a casa)

La notizia che rimbalza tra i gate è il potenziamento della base Ryanair, che ha deciso di stabilire un terzo aeromobile a Caselle, dopo aver già potenziato le rotte circa sei mesi fa, nel 2025.

Tradotto per noi viaggiatori: più voli al mattino presto e alla sera tardi, ovvero più possibilità di fare un weekend lungo senza bruciarsi giorni di ferie.

Le nuove rotte puntano dritte all'Est e al Mediterraneo.

Sofia e Tirana entrano in calendario in modo massiccio, aprendo scenari interessanti sia per il turismo culturale che per il business. Ma è sulla continuità che si gioca la partita vera: sono state confermate e potenziate le frequenze verso mete "calde" come Malaga, Madrid, Malta e l'immancabile Lamezia Terme.

Che si cerchi il mare della Calabria o la movida andalusa, Torino non è mai stata così vicina al resto d'Europa.

L’importanza dell’organizzazione

Partire è bello, arrivarci un po' meno se non si pianifica. Per chi abita in città o arriva dai comuni della cintura, il dilemma è sempre lo stesso: macchina o mezzo pubblico? Parcheggiare in aeroporto ha i suoi vantaggi, certo, ma i costi possono lievitare se la vacanza si allunga.

Se invece arrivate dalla provincia in treno fino a Porta Nuova o Porta Susa, il "trasloco" verso lo scalo diventa il momento critico: sapere di poter contare su un mezzo di trasporto puntuale che porta dalla stazione all’aeroporto è fondamentale.

Il collegamento veloce ed economico

Tra le varie opzioni, il servizio Flibco si è preso una fetta importante di mercato per un motivo semplice: la linearità. Si parte dal centro di Torino (comodissimo per chi scende dal treno) e si arriva davanti alle partenze in circa 25 minuti con un biglietto da meno di 4 euro.

Gli orari del bus Torino Caselle coprono sia le fasce diurne che le notturne; quindi, non ci sono problemi per qualsiasi tipo di partenza o arrivo. La navetta è veloce, garantisce ottimi servizi a bordo (prese USB, wi-fi) e riduce lo stress del guidare da soli in mezzo al traffico cittadino.

Particolarmente adatto anche se viaggiate in famiglia: i bambini fino ai 3 anni viaggiano gratis, dai 4 ai 13 pagano 2,99 euro!

Utilissimo prenotare online in anticipo per ottenere sconti anche sui biglietti interi (potete risparmiare fino al 57%)

Insomma, in vista dei prossimi ponti e dell’estate, ci sono tante mete pronte per essere scoperte e un modo semplicissimo per partire!











