Cibus Tec, la Fiera chiave a livello globale per le tecnologie dedicate all'industria alimentare e delle bevande, è orgogliosa di partecipare in qualità di sponsor all'IDA Summit 2026

Cibus Tec è tra le più complete manifestazioni di tecnologie alimentari e per le bevande, punto di riferimento per innovazioni e tendenze. È un'esperienza immersiva tra soluzioni all'avanguardia, workshop di alto livello e dimostrazioni dal vivo.

È da sempre organizzata a Parma, al centro della Food e FoodTec Valley italiana, dove la passione per il cibo di qualità ha radici profonde e si lega alle migliori tecnologie e competenze.

Le radici di Cibus Tec sono da ritrovarsi nella mostra storica di Tecnoconserve, che fin dalla sua costituzione nel 1939, ha promosso lo sviluppo economico e tecnologico dell’industria alimentare e delle aziende fornitrici di soluzioni per la trasformazione e il confezionamento.

Nel corso di questa lunga storia, Cibus Tec ha costruito la propria leadership espositiva nei settori del processo e confezionamento dei vegetali, della frutta, del latte e dei prodotti derivati. Il forte impegno di rinnovamento dell’ultimo decennio e la recente collaborazione strategica con Koelnmesse hanno portato Cibus Tec a giocare un ruolo di primo piano tra gli eventi internazionali di settore e ad essere riconosciuto dal mercato quale unico appuntamento fieristico in Italia in grado di proporre l’intera gamma di tecnologie per l’industria alimentare e delle bevande.

Cibus Tec è infatti organizzato da Koeln Parma Exhibitions Srl, la joint venture costituita nel 2015 tra Fiere di Parma S.p.A. e Koelnmesse GmbH. La collaborazione e la sinergia dinamica attiva tra queste due realtà rappresenta tutt’oggi una piattaforma di business unica, sinonimo di affidabilità e di eccellenza, in grado di offrire alto valore aggiunto per accedere a nuovi mercati e cogliere opportunità di crescita a livello globale.

Dopo tre anni di attesa e forte dell’ultima edizione di successo del 2023, Cibus Tec è pronta a tornare a Parma dal 27 al 30 ottobre 2026, con numeri già straordinari. Oltre 800 aziende hanno infatti già confermato ad oggi la loro presenza alla fiera, dove sono attesi in visita oltre

40.000 professionisti provenienti da tutti i settori dell’industria alimentare e delle bevande.

Inoltre, grazie al più ampio e importante programma incoming presente tra le manifestazioni fieristiche del settore, più di 3.000 Top Buyers esteri con coinvolgimento diretto nelle decisioni di acquisto parteciperanno a Cibus Tec 2026, con l’obiettivo di incontrare le aziende e i brand presenti in fiera e valutare i futuri investimenti tecnologici.

Tante sono le novità in programma per la prossima edizione. Tra queste, un'area interamente dedicata alle tecnologie più innovative per il settore bakery, dove poter scoprire le innovazioni che si nascondono dietro i prodotti da forni e incontrare le aziende più affermate in questo campo. Allo stesso modo, anche il beverage potrà contare sulla presenza all’evento dei principali leader del settore e su una piattaforma in grado di presentare tutte le tecnologie per le bevande, dalla produzione all'imbottigliamento fino alle soluzioni di fine linea.

A testimonianza della sua vocazione internazionale, Cibus Tec 2026 si presenta dunque come la vera porta di accesso privilegiata al mercato nazionale e globale, dove poter scoprire le innovazioni per il food & beverage, in tutte le sue filiere. Un appuntamento imperdibile per tutti i professionisti che vogliono svolgere un ruolo da protagonisti attivi nel ridefinire il futuro tecnologico attraverso innovazioni all’avanguardia e sostenibili.

Ulteriori informazioni disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: https://www.cibustec.it/

