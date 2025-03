Azione: Finocchi vice segretario regionale e tesoriere del partito

Si è tenuto a Rivoli, nell’ambito del percorso che sta conducendo il partito di Carlo Calenda verso l’Assemblea Congressuale Nazionale che si svolgerà a Roma il 29 e 30 marzo, il Congresso Regionale di Azione Piemonte a cui hanno preso parte il segretario provinciale, Fabrizio Finocchi, il vice segretario, Gabriele Posillipo, e il coordinatore cittadino di Vercelli, Paolo De Marco, unitamente a un nutrito gruppo di delegati all’Assemblea Regionale.

Alla carica di segretaria regionale è stata eletta l’onorevole Daniela Ruffino, «grazie all’unanimità dei dirigenti del partito e alla compattezza dei segretari provinciali che le hanno richiesto di ricoprire questo incarico dopo aver svolto per tre mesi il ruolo di commissario», si legge in una nota. Ruffino ha una lunga esperienza come amministratrice locale e ha compiuto un lungo cursus honorum che l’ha vista dapprima sindaca di Giaveno, poi consigliere provinciale di Torino, quindi consigliere regionale, e infine approdare alla Camera dei Deputati nel 2018 dove è stata rieletta con Azione alle Politiche del 2022. Alla presidenza regionale è stato eletto Giovanni Barosini, vice sindaco di Alessandria.

Fabrizio Finocchi è stato nominato da Ruffino vice segretario regionale e svolgerà anche il ruolo di tesoriere. L’altro vice segretario sarà Giacomo Prandi, che ricopre il ruolo di segretario provinciale di Cuneo. Nel direttivo regionale rappresenteranno la Provincia di Vercelli la presidente vercellese di Azione Floriana Bazzano, Paolo De Marco e Gabriele Posillipo.