Referendum Giustizia: nel vercellese affluenza al 47,24%

Referendum Giustizia: dalle 7 alle 15 di lunedì c'è ancora la possibilità di votare per il referendum confermativo della legge che separa le carriere della Magistratura, istituisce due Csm e un'Alta corte disciplinare.
Nel primo giorno di voto, il vercellese vede una partecipazione che si attesta, a livello nazionale, al 46,03%; in provincia di Vercelli il dato è leggermente superiore alla media nazionale, arrivando al 47,24% e, nel capologuo al 47,32%.
Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.