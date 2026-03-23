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Politica | 23 marzo 2026, 08:59

Referendum Giustizia: nel vercellese affluenza al 47,24%

Urne aperte anche lunedì, dalle 7 alle 15

Referendum Giustizia: nel vercellese affluenza al 47,24%

Referendum Giustizia: dalle 7 alle 15 di lunedì c'è ancora la possibilità di votare per il referendum confermativo della legge che separa le carriere della Magistratura, istituisce due Csm e un'Alta corte disciplinare.

Nel primo giorno di voto, il vercellese vede una partecipazione che si attesta, a livello nazionale, al 46,03%; in provincia di Vercelli il dato è leggermente superiore alla media nazionale, arrivando al 47,24% e, nel capologuo al 47,32%.

Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

redaz

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