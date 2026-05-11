"Nova 2026": all'Aranuova lo spazio di confronto del Movimento 5 Stelle

C'è una tappa vercellese per "NOVA 2026", progetto del Movimento 5 Stelle volto a costruire "dal basso" il programma di governo per la futura coalizione progressista. Domenica 17 maggio, alla Tenuta Aranuova, dalle 9,30 alle 17, si terrà una delle sessioni dell’Open Space Technology in corso in tutta Italia.

«Il dibattito - spiega Costantino Zappino, referente operativo locale - si svilupperà attorno a un’unica, fondamentale domanda: “Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per cambiare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?”»

L’evento "100 spazi di confronto" attivati contemporaneamente in tutta Italia e non prevede relatori invitati, né un programma calato dall'alto.

«Saranno i partecipanti stessi: cittadini, associazioni e stakeholder a proporre i temi, trasformando il confronto in soluzioni concrete che diventeranno parte integrante del programma di governo», spiega Zappino.

Per partecipare è richiesta l'iscrizione attraverso la piattaforma nova2026.it.