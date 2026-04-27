Sacconi di rifiuti fuori dal campo Ardissone: arriva l'interrogazione

Finisce sul tavolo del sindaco, attraverso un'interrogazione del consigliere Fabrizio Finocchi (Azione), la vicenda dei sacconi ammassati all'esterno del campo Ardissone, al rione Belvedere. «Probabilmente a seguito dei lavori di manutenzione del Centro Sportivo - rileva il consigliere - sono stati ammassati all’esterno del campo e appoggiati alla recinzione di via Vicenza su suolo pubblico, decine di sacchi di materiale plastico presumibilmente un tempo parte del campo sintetico di gioco. La situazione dura da tempo ed è indegna di Vercelli e sarebbe opportuno rimuovere questi rifiuti al più presto e identificare chi è il responsabile di questa situazione».

Nell'interrogazione, il consigliere chiede chi sia il responsabile della situazione, a chi spetti ripulire via Vicenza e cosa intenda fare l’Amministrazione per fare ripulire l’area e smaltire correttamente i rifiuti ammassati all’esterno del campo.