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Politica | 27 aprile 2026, 12:25

Sacconi di rifiuti fuori dal campo Ardissone: arriva l'interrogazione

Finocchi (Azione): «E' ora di intervenire per ripristinare il decoro della zona»

Finisce sul tavolo del sindaco, attraverso un'interrogazione del consigliere Fabrizio Finocchi (Azione), la vicenda dei sacconi ammassati all'esterno del campo Ardissone, al rione Belvedere. «Probabilmente a seguito dei lavori di manutenzione del Centro Sportivo - rileva il consigliere - sono stati ammassati all’esterno del campo e appoggiati alla recinzione di via Vicenza su suolo pubblico, decine di sacchi di materiale plastico presumibilmente un tempo parte del campo sintetico di gioco. La situazione dura da tempo ed è indegna di Vercelli e sarebbe opportuno rimuovere questi rifiuti al più presto e identificare chi è il responsabile di questa situazione».  

Nell'interrogazione, il consigliere chiede chi sia il responsabile della situazione, a chi spetti ripulire via Vicenza e  cosa intenda fare l’Amministrazione per fare ripulire l’area e smaltire correttamente i rifiuti ammassati all’esterno del campo.

c.s.

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