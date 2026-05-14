Futuro Nazionale al sindaco: «Controlli serali contro la malamovida»

Riceviamo e pubblichiamo.

In qualità di Consigliere comunale di Futuro Nazionale, esprimo profonda vicinanza e solidarietà a tutti i cittadini e commercianti di Vercelli che, ogni fine settimana, subiscono le conseguenze di una mala movida. In particolare, rivolgo un pensiero concreto al titolare della Gioielleria Ambrosini di piazza Cavour, vittima di un grave atto vandalico che si aggiunge a una serie di episodi legati alla mala movida accaduti nel recente passato. Questi eventi non rappresentano soltanto danni materiali ed economici, ma costituiscono un attacco alla vivibilità della nostra città, al decoro urbano e alla sicurezza di chi lavora onestamente. I commercianti sono il cuore pulsante del tessuto economico vercellese: non possono essere lasciati soli di fronte a fenomeni di degrado che, se non arginati con fermezza, rischiano di compromettere irrimediabilmente la qualità della vita nel centro storico e nelle aree più frequentate ma non solo. Per questo motivo, una volta ultimato l’iter procedurale per l’individuazione del nuovo Comandante della Polizia Municipale, ho chiesto al Sindaco Roberto Scheda di valutare l’istituzione di un turno serale permanente del Corpo di Polizia Locale. Qualora non fosse immediatamente possibile estenderlo all’intera settimana, invito l’Amministrazione a prevederlo almeno per tutti i fine settimana, momenti in cui gli episodi di mala movida si concentrano con maggiore intensità. La sicurezza non è un optional: è un diritto fondamentale dei cittadini e un presupposto indispensabile per lo sviluppo economico della città. Futuro Nazionale continuerà a battersi affinché Vercelli torni a essere un luogo ordinato, sicuro e rispettoso di chi ogni giorno contribuisce al suo benessere.