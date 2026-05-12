"Quote giovani" in giunta e nelle liste: la petizione dei giovani Catto-Dem

Dopo le quote rosa, le "quote verdi". Una petizione lanciata da un gruppo di Cattolici democratici attraverso change.org chiede che, in ogni giunta comunale, sieda un under 35 e che, nelle liste per il Consiglio comunale, siano inseriti almeno uno o due candidati che hanno meno di 35 anni. Il documento, lanciato da un gruppo di giovani che, in una lettera di presentazione, si rifanno alla «cultura di Sergio Mattarella, Romano Prodi e Pierluigi Castagnetti». Tra loro c'è il vice sindaco di Santhià, Mattia Beccaro.

«In Piemonte - si legge nella lettera che lancia la ptizione - gli aventi diritto al voto tra i 18 e i 34 anni sono 610.686, il 16% dei cittadini che possono recarsi alle urne. Negli esecutivi comunali, però, solo il 7,2% ha quell’età: 299 persone di cui solo 30 sono sindaci e 63 vice. I giovani piemontesi non solo sono una minoranza della popolazione, ma sono anche molto sotto rappresentati».

La richiesta di impegno ai candidati è rivolta a tutti gli aspiranti sindaci delle Comunali del 24-25 maggio: «Chi vince inserisca almeno un eletto sotto i 35 anni all’interno della propria giunta».

Nella proposta, il gruppo dei cattolici dem chiede anche “quote giovani”, non obbligatorie, per le liste dei partiti che corrono per il Consiglio comunale. «Riteniamo che tale impegno - concludono - non sia meramente simbolico, ma costituisca una scelta concreta, capace di valorizzare competenze, energie e visioni nuove, contribuendo a costruire comunità più inclusive, dinamiche e attente al futuro».