Maurizio Tascini nuovo segretario cittadino della Lega Salvini

Venerdi 22 maggio presso la sede di Lega Salvini Premier di Vercelli si è svolto il Congresso

Cittadino che ha visto l’elezione del nuovo Segretario, Maurizio Tascini e del direttivo

composto da: Leonardo Falcetta, Francesco Iacoi, Enzo Maggio, Maria Luisa Pavese.

Era presente il Segretario Provinciale Daniele Baglione, vice sindaco di Gattinara, il quale

ha espresso le proprie congratulazioni ai nuovi eletti, augurando buon lavoro.