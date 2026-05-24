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Politica | 24 maggio 2026, 13:25

Maurizio Tascini nuovo segretario cittadino della Lega Salvini

Congresso alla presenza del segretario provinciale Baglione

Maurizio Tascini

Maurizio Tascini

Venerdi 22 maggio presso la sede di Lega Salvini Premier di Vercelli  si è svolto il Congresso
Cittadino che ha visto l’elezione del nuovo Segretario, Maurizio Tascini e del direttivo
composto da: Leonardo Falcetta, Francesco Iacoi, Enzo Maggio, Maria Luisa Pavese.
Era presente il Segretario Provinciale Daniele Baglione, vice sindaco di Gattinara, il quale
ha espresso le proprie congratulazioni ai nuovi eletti, augurando buon lavoro.

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