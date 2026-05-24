Venerdi 22 maggio presso la sede di Lega Salvini Premier di Vercelli si è svolto il Congresso
Cittadino che ha visto l’elezione del nuovo Segretario, Maurizio Tascini e del direttivo
composto da: Leonardo Falcetta, Francesco Iacoi, Enzo Maggio, Maria Luisa Pavese.
Era presente il Segretario Provinciale Daniele Baglione, vice sindaco di Gattinara, il quale
ha espresso le proprie congratulazioni ai nuovi eletti, augurando buon lavoro.
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Politica | 24 maggio 2026, 13:25
Maurizio Tascini nuovo segretario cittadino della Lega Salvini
Congresso alla presenza del segretario provinciale Baglione
Venerdi 22 maggio presso la sede di Lega Salvini Premier di Vercelli si è svolto il Congresso