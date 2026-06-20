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Politica | 20 giugno 2026, 20:00

Pd, Filippo Campisi nel segretario del Circolo di Vercelli

La fase congressuale si chiude sabato 27 con il rinnovo della segreteria provinciale

Pd, Filippo Campisi nel segretario del Circolo di Vercelli

Filippo Campisi, avvocato e consigliere comunale, è stato eletto segretario del Circolo cittadino del Partito Democratico. Il congresso si è svolto oggi, sabato 20 giugno «e ha rappresentato un importante momento di partecipazione e confronto, confermando la volontà di rafforzare la presenza del Partito Democratico sul territorio e di costruire un percorso di ascolto e proposta aperto alla città», si legge in una nota.

Nel suo intervento Campisi ha indicato tra le priorità del prossimo lavoro il rilancio dell'organizzazione del Circolo, il rafforzamento della presenza sul territorio e la costruzione di un progetto politico per il futuro di Vercelli, in vista delle prossime sfide amministrative, che ha chiamato PdVercelli 2029. E ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento a Patrizia Jorio Marco per l'impegno, la passione e il lavoro svolto alla guida del Circolo negli anni passati.

Sabato 27, alle 10, alla Soms di via Borgogna, la fase congressuale si chiude con l'elezione della segretaria provinciale.

redaz

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