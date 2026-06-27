Mariella Moccia confermata Segretaria Provinciale del PD Vercelli-Valsesia

Si è svolto oggi il Congresso Provinciale del Partito Democratico, un appuntamento cruciale che ha visto la riconferma all’unanimità di Mariella Moccia nel ruolo di Segretaria Provinciale del PD Vercelli-Valsesia.

Nelle prossime settimane la rieletta neo Segretaria provinciale nominerà la sua segreteria composta da esponenti del PD sul territorio.

In sede di Congresso Alessandro Portinaro è stato eletto nuovo Presidente dell'Assemblea Provinciale. Succede a Gabriele Bagnasco.

La fase congressuale ha registrato una partecipazione importante, trasformandosi in un momento di dibattito, condivisione e confronto aperto sulle prospettive future, le opportunità di sviluppo e le problematiche che colpiscono il territorio.

Tra i numerosi partecipanti, molti esponenti di politici locali, i segretari di circolo, i Giovani Democratici, i membri dell’Assemblea provinciale del PD e i responsabili delle principali sigle sindacali, a testimonianza della centralità del partito come punto di raccordo con il mondo del lavoro, associativo e del sociale. Ad arricchire il dibattito sono intervenuti, tra gli altri, il Segretario regionale PD Domenico Rossi, la consigliera regionale Simona Paonessa e Paolo Furia, membro della Direzione nazionale PD.

"Questa riconferma rappresenta un segnale di continuità, ma soprattutto un mandato di forte responsabilità nell’affrontare con determinazione e attenzione le sfide complesse che ci attendono, partendo dalle prossime elezioni amministrative in molti comuni del territorio come Santhià, Borgosesia, Saluggia, Varallo e Gattinara", ha dichiarato la neo rieletta Segretaria Mariella Moccia.

Conclude Moccia, concentrandosi sulla necessità di costruire un’agenda politica di prossimità e attenta ai reali bisogni:

“Il nostro obiettivo rimane quello di ascoltare i cittadini e i territori, dando risposte concrete alle criticità economiche e sociali, lavorando in sinergia con i circoli, le associazioni, le categorie produttive e i nostri rappresentanti nelle istituzioni. Ci aspetta un lavoro importante ma sono certa che lo porteremo avanti con grande attenzione e impegno”.