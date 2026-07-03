Riva Vercellotti: “Trasformiamo la nostra storia in futuro e sviluppo territoriale:213 mila euro per i progetti nel Vercellese e Valsesia”.



«Custodire il patrimonio storico, artistico e culturale non è un semplice esercizio di conservazione, ma un atto di difesa della nostra identità piemontese e italiana. I musei sono i guardiani della nostra memoria collettiva, le fondamenta su cui poggia il futuro delle nostre comunità. Per questo, come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, abbiamo promosso lo stanziamento delle risorse per valorizzare il sistema museale piemontese. Complessivamente, per il biennio 2025-2026, sono stati stanziati oltre 3,1 milioni di euro; di questi, oltre 213.000 euro sono stati destinati ai progetti relativi al territorio vercellese e valsesiano». Lo dichiara Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, rivendicando l’azione incisiva del partito nella manovra finanziaria dello scorso anno.

«La vera grandezza del Piemonte non si esaurisce nelle pur eccelse grandi istituzioni metropolitane, ma si respira nella fitta rete di musei civici e locali che tengono viva la storia profonda delle nostre province, dei nostri borghi e della nostra terra. Sostenere questi presìdi culturali significa valorizzare le nostre radici e, contemporaneamente, generare turismo di qualità e sviluppo economico sul territorio».

«Un plauso e un ringraziamento vanno all’assessore Chiarelli per aver tradotto questa visione in azioni concrete. Il bando ha intercettato e accolto il 100% delle istanze, con ben 87 domande presentate da enti pubblici e privati, dimostrando che il territorio ha fame di identità. Vogliamo musei che siano spazi vivi, accessibili e moderni, capaci di tramandare con fierezza alle nuove generazioni il valore inestimabile della nostra storia», conclude Riva Vercellotti.

Nel dettaglio, ai Comuni vercellesi e valsesiani sono state assegnate le seguenti risorse:

* Serravalle Sesia: 40.000 euro per la realizzazione di un progetto volto ad accrescere il ruolo del Museo Don Florindo Piolo;

* Borgosesia: 29.484 euro per la realizzazione di nuovi spazi nel Museo Civico;

* Livorno Ferraris: 36.900 euro per l’allestimento della sala polifunzionale del Museo Archeologico del Vercellese Occidentale;

* Varallo: 40.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria e valorizzazione della Casa Museo Cesare Scaglia.

Per quanto riguarda i progetti degli enti privati, hanno ottenuto i contributi regionali:

* Comunità Ebraica di Vercelli: 27.000 euro per il Museo di Arte Ebraica;

* Museo di Storia Naturale “Pietro Calderini”: 40.000 euro per la realizzazione di una stanza immersiva.