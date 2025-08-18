Scontro a Livorno Ferraris, una persona bloccata tra le lamiere

Incidente stradale, nella serata di domenica, a Livorno Ferraris. Intorno alle 22 la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente presente in paese, è intervenuta in via Martiri della Libertà dopo uno scontro che ha coinvolto due autovetture, una delle quali ha terminato il proprio percorso capovolta. L'intervento è valso alla estricazione del malcapitato che si trovava a bordo dell'auto capovolta, assistito grazie a tecniche di primo soccorso sanitario e, in seguito, alla messa in sicurezza di entrambe le vetture. Presente sul posto anche gli agenti dei Carabinieri di Crescentino e i sanitari del 118 di Santhià.