Pietrasanta: «Quattro candidati valsesiani nella lista per la Provincia»

Per la prima volta, sono ben 4 i candidati Valsesiani al Consiglio Provinciale: un risultato per il quale il presidente dell’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Francesco Pietrasanta, esprime grande soddisfazione:

«A prescindere dal partito politico di cui sono espressione, per il nostro territorio è una vittoria di rappresentatività – commenta Pietrasanta – In questi mesi abbiamo lavorato intensamente per arrivare a questo risultato: ringrazio tutti i Segretari di partito della Provincia di Vercelli che hanno saputo offrirci questa occasione, ringrazio il candidato alla Presidenza, Davide Gilardino, che ha dato fiducia alla Valsesia e un sentito ringraziamento lo rivolgo anche agli altri Comuni della Provincia, che hanno rinunciato a qualche posto per dare spazio alla montagna».

I candidati Valsesiani sono: Alberto Daffara (Comune di Piode) e Silvia Pezzana (Comune di Serravalle Sesia) candidati per Fratelli d’Italia; Eleonora Guida (Comune di Borgosesia) candidata per Forza Italia; Miriam Giubertoni (Comune di Campertogno) candidata per il Pd.

Le elezioni per il nuovo Consiglio Provinciale e per il Presidente della Provincia si terranno il 26 luglio, si voterà con una sola lista, bloccata e unitaria, composta da 10 candidati, di cui 8 di maggioranza e due di minoranza:

«Con questa formula – commenta il presidente dell’Unione Montana Valsesia – i nostri rappresentanti entreranno sicuramente in Consiglio Provinciale, e questo rafforzerà le politiche di sviluppo che intendiamo mettere in campo per la nostra Valsesia. Un nuovo passo avanti, dunque, per un territorio sempre più considerato e forte».