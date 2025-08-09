Escursionista perde la vita dopo un malore improvviso

Tragedia, nella mattina di sabato 9 agosto, sulle montagne sopra Varallo. Colpito da un malore improvviso, un escursionista di 60 anni, forse un cercatore di funghi, ha perso la vita. Il dramma si è consumato all’Alpe Sacchi, in una zona non lontana dal riugio: l'uomo, che probabilmente era salito in altura insieme ad altri appassionati, si è sentito male. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è arrivato il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

(notizia in aggiornamento)