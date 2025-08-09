Mezzo per la manutenzione stradale in fiamme

Incendio di un furgone cassonato impegnato nei lavori di manutenzione del ciglio stradale. E' avvenuto nella mattina di sabato 9 agosto, sulla provinciale 11 in comune di Borgo d'Ale. Per i soccorsi e per evitare che le fiamme si estendessero alla vegetazione, sono intervenute una ìsquadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris, insieme a quella volontaria di Santhià. L'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso la completa estinzione delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area interessata.

Sul posto erano diverse pattuglie dei Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.