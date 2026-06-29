Il PD vercellese. Gestione rifiuti: aumenti tanti, strategie nessuna

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale sono state approvate le nuove tariffe della TARI, certificandone l’ennesimo aumento.

Un incremento che va di passo con quello dei costi, che ormai dal 2019 sono aumentati di oltre 1 milione e mezzo di euro. Costi impennati di 800mila euro negli ultimi due anni, quelli dell’Amministrazione Scheda, con una previsione di incremento di ulteriori 600mila euro nei prossimi tre. Senza che ci siano cambiamenti nel servizio.

La domanda che abbiamo posto è semplice: c’è qualcuno che si sta interessando del tema? Che sta ipotizzando modalità differenti di gestione dei rifiuti per tamponare questo incremento? Esiste una politica ed una strategia per la gestione dei rifiuti urbani?

Ci pare di no.

Per quanto gli aumenti ci dicono essere legati ad inflazione, costi energetici e adeguamenti tariffati al sistema Arera, esistono costi ed entrate che possono essere limitati o arginati, ad esempio incrementando la qualità della raccolta differenziata.

Estendere il porta a porta a plastica e vetro, ad esempio, comporterebbe dei costi iniziali più alti, ma una diminuzione di quelli legati alla gestione della frazione indifferenziata e maggiori entrate dai consorzi di riciclo. Era il modello proposto dalla nostra Amministrazione, sperimentato ai Cappuccini con successo.

Il Comune, direttamente e attraverso i suoi rappresentanti in ASM, ha il dovere di avviare una riflessione puntuale su questi incrementi e sulle opzioni per arginarli, anziché continuare a limitarsi a ratificarli passivamente, scaricandone le conseguenze sui cittadini.

Alberto Fragapane, Capogruppo Partito Democratico