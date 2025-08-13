Fuga di gas in via Marsala

Altra fuga di gas, in città. Mercoledì 13 agosto, intorno alle 9,30 due squadre dei Vigili del Fuoco, una con l' APS (Auto Pompa Serbatoio) e una con l'autoscala provenienti dalla Centrale di Vercelli sono intervenute in via Marsala per una fuga gas. Le squadre dei Vigili del Fuoco grazie all'utilizzo dell'autoscala hanno avuto l'accesso diretto all'appartamento al terzo piano entrando dal balcone. Una volta entrati mediante l'utilizzo di strumenti che misurano la presenza di gas esplosivi ne hanno trovato una forte presenza, quindi rintracciato la perdita, chiuso il contatore e provveduto a ventilare l' ambiente per metterlo in sicurezza evitando gravi conseguenze. Non ci sono feriti da segnalare. Intervenuti la Polizia Locale e gli operatori dell' azienda fornitrice del servizio del gas.