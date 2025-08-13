Nuovi trattamenti contro l'ifantria

Mercoledì 13 agosto, e giovedì 14 sarà effettuato il trattamento fitosanitario contro l’Ifantria americana. L’intervento è in programma dalle 6 (circa) alle 9:30. «L'obiettivo - spiegano dal Comune - è contenere la diffusione del lepidottero defogliatore, che danneggia le alberature urbane e compromette il decoro del verde pubblico».

Il Comune invita i pedoni a non transitare in prossimità dei mezzi operativi durante gli interventi. I vercellesi, residenti nelle zone interessate, dovranno mantenere le finestre e le imposte, che affacciano sulle aree trattate, chiuse per la durata del trattamento e nelle 12 ore successive.

«Stiamo portando avanti azioni mirate per proteggere il nostro patrimonio arboreo e garantire una buona qualità della vita urbana - spiega l’assessore all’Ambiente, Antonio Prencipe - Il prodotto utilizzato non è nocivo per l’uomo né per gli animali domestici. È comunque importante seguire queste semplicissime indicazioni precauzionali».

Le vie soggette al trattamento il 13 agosto sono corso Avogadro di Quaregna; corso Salamano; viale Locarni; albero monumentale aiuola lato Duomo; Largo Giusti; via Cavalcanti - Piastra; corso Rigola; via Gioia angolo via Da Vinci, piscina ex Enal; cortile comune via Quintino Sella; via Cantarana; Parco Cantarana; via Campora e strada Rolle.

Le strade soggette al trattamento il 14 agosto: via Zamenhof; via Maffi; via Francesco Rossi; via Leoncavallo; via Martiri del Kiwu; via Donizetti; via Bogatto - parco Delpiano; Parco Leblis; via Trattato di Roma; via Schumann; via Col del Rosso - area interna case; via Tahon de Revel; via Don Pollone; Parco Baden Powell; piazzale don Orecchia; corso Ticino; piazza Irigoyen.

Per segnalare eventuali presenze di Ifantria in zone non ancora trattate si invita la cittadinanza a comunicare alla seguente mail: ufficio.ambiente@comune.vercelli.it

Gli uffici preposti sono sempre a disposizione per accogliere segnalazioni.