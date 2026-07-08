Cgil Vercelli Valsesia, Lara Danesino nuova segretaria generale

Lara Danesino è la nuova segretaria generale provinciale della Cgil Vercelli Valsesia. E' stata eletta, a maggioranza, lunedì 6 luglio , nel corso dell'Assemblea generale della Cgil Vercelli Valsesia.

Quarantasette anni, sposata e con una figlia e un figlio, Danesino al termine degli studi superiori ha iniziato a lavorare in alcune attività commerciali e, nel 2000, è entrata in Unes, mentre ha continuato a formarsi in Scienze dell'Amministrazione pubblica e privata e Gestione delle risorse economiche. Frequentatrice della Camera del Lavoro di Borgosesia fin da ragazza, nel 2001 viene indicata come Rsa Filcams Cgil in Unes Supermercati. Dal 2016 inizia a collaborare fattivamente con la Filcams Vercelli Valsesia alternando periodi in distacco sindacale alla attività lavorativa.

Nel 2017 diventa funzionaria Filcams Cgil, affiancando Valter Bossoni, segretario generale uscente della Camera del Lavoro di Vercelli e della Valsesia e Maria Grazia Camellini, oggi presidente provinciale di Auser Vercelli. A giugno 2018 viene eletta segretaria generale della Filcams di Vercelli e, oggi, della Camera del Lavoro.

«Ringrazio Valter Bossoni per il percorso fatto insieme e ringrazio le compagne e i compagni che mi hanno sostenuta nel corso del tempo. Ora sono pronta a raccogliere il mandato e cominciare fin da subito a lavorare per il futuro della Cgil Vercelli Valsesia, ma soprattutto al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dell’intero territorio provinciale» dice Danesino.

«Esprimo grande soddisfazione per l’azione straordinaria che la Camera del Lavoro di Vercelli ha saputo mettere in campo in questi anni - dice il segretario uscente, Valter Bossoni -. Se siamo riusciti ad affrontare sfide complesse e a rimanere un punto di riferimento saldo per lavoratrici e lavoratori, è grazie all’impegno, alla passione e alla solidarietà che abbiamo dimostrato ogni giorno. Lascio una Camera del Lavoro solida, sana e pronta ad affrontare il futuro. Questo è, per me, motivo di grande orgoglio e di assoluta serenità. Lascio l'organizzazione in ottime mani, e in particolare in quelle dei due compagni di segreteria, Lara Danesino e Alessandro Triggianese, futuro segretario organizzativo, che mi hanno affiancato con lealtà, competenza e instancabile dedizione negli ultimi quattro anni di mandato. Insieme abbiamo condiviso fatiche, battaglie e traguardi: il loro impegno garantirà continuità e tutta l’energia necessaria per le sfide che verranno».